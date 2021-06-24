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士林護理之家群聚！家屬遭瞞「老母親確診」氣炸：北市府給交代

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣針對長者優先施打疫苗，圖與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市士林區某護理之家日前爆出群聚感染的案件，一名陳姓女子向民進黨台北市議員李建昌陳情，表示護理之家隱匿疫情，直到她的母親染疫才讓真相曝光，認為護理之家在疫情爆發初期未做分流所致，要求台北市政府、衛生局給個交代。

台北市衛生局日前表示，士林某護理之家8日爆發新冠肺炎群聚感染，目前已有47人確診，其中包含31名住民，以及16名工作人員，至今已有3人病逝。

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對此，李建昌24日在臉書PO出陳姓女子的陳情文。陳女表示，母親2020年2月4日入住，因疫情無法探視，期間一直都跟護理之家聯繫，對方也稱機構內部非常安全，但本月8日爆出有長輩確診，護理之家卻未對家屬說明，反而繼續堅稱「機構內是安全的」。

▲▼ 台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

陳女說，護理之家16日通知，母親不明原因發抖而送醫，「院長通知我時，居然叫我在家中等他通知，等了20分鐘」。心急之下，陳女直接到醫院外守候，此時才被醫生告知是重症確診，「母親仍在和病毒對抗」，「至今6月23日，還沒有接到護理之家的任何關切電話，和對於事件隱瞞的理由」。

陳女認為，護理之家表示有求助衛生局協助，即使衛生局沒有回應，也應該誠實告訴家屬，但至今卻沒有任何單位向家屬說明，「現在我母親在醫院隔離治療，目前還很勇敢的在和病毒搏鬥中，醫院也非常用心照顧，每日都耐心的跟我說明當日的狀況。感謝醫護人員」，「只希望台北市政府、衛生局、護理之家能給我們一個交代」。

針對此事，黃珊珊在防疫記者會表示，事發時市府內部有進行調查，衛生局長照科、疾病管制科都有聯絡護理之家的業者，且18日相關人員也協助病患、住民的安置。目前所有狀況都在監控中，事後會將檢討向外界說明。

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