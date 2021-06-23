向不人道待遇「SAY NO」　陳菊盼禁止酷刑公約施行法早日通過

▲國家人權委員會舉辦「酷刑防制國際運作暨漁工人權專業論壇」視訊直播。（圖／國家人權委員會提供）



記者林銘翰／台北報導

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊23日表示，6月26日是國際聲援酷刑受害者日，《聯合國禁止酷刑公約》為國際核心人權公約之一，期許在立法院待審議的「禁止酷刑公約施行法」草案能夠儘早通過，進一步有效發揮防制酷刑的預防性機制，共同向酷刑及不人道「SAY NO」。

為深化專業、接軌國際與公私協力共同促進人權，國家人權委員會積極籌備「酷刑防制國際運作暨漁工人權專業論壇」，依不同主題分三場研討會，並因應防疫要求改為跨國視訊直播進行。

陳菊表示，雖然大家無法面對面對話，但透過網路的推播，期許論壇討論的人權問題，能夠跨越空間、時間與語言的界線，發揮更廣大的影響力。

陳菊指出，雖然台灣已是保障人權的民主國家，不再有威權時期的殘忍刑求，但是廣義的酷刑包括不人道待遇等，尤其海上漁工經常面對的人權課題，因此希望透過國際經驗分享，集思廣義，探討有效的預防性機制。

行政院政務委員兼發言人羅秉成致詞時表示，行政院在去年12月10日國際人權日，通過「禁止酷刑公約施行法草案」併同公約及其任擇議定書，現在正在立法院審議中。

羅秉成強調，感謝國家人權委員會承擔這個使命，積極進行許多準備工作，包括即將啟動酷刑防制的試行運作，以及在疫情之下，還能進行這場吸取國際經驗的論壇。

針對漁工人權的主題，羅秉成指出，台灣四面環海，漁業是我國重要產業，有關外籍漁工的境外雇用，過去發生許多人權問題，很感謝許多國際人權團體提供建言。

羅秉成也說，行政院在去年國際人權日通過「企業與人權行動計畫」，希望企業也要承擔落實人權保障的責任，其中也包括「漁業與人權行動計畫草案」，強化權宜船的仲介監督，回應外界期待，落實漁工人權。

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