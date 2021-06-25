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時力黨團：紓困應放寬申請門檻　一次性補助改長期規劃

▲▼勞動部 勞工保險局 台北辦事處 勞工紓困貸款申請諮詢(排隊者並非全是要申請貸款的人)。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠肺炎疫情肆虐，民眾排隊申請勞工紓困貸款。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至7月12日，行政院24日提出紓困4.0精進方案，包含取消6月夏月電價，並且擴大紓困範圍。對此，時代力量立法院黨團25日表示，考量到疫情可能延續，一次性補助恐只是暫時救急，政府應趕緊考慮長期性的紓困規劃。

行政院會24日通過紓困4.0精進方案，精進方案包括「資格認定放寬」、「補助人數、額度加碼」、「新增個人及營業場所補助」及「電費、租金減免」等4面向，整體獲紓困者將達820萬人，因減收而受惠的用戶則達到1095萬戶。

時代力量黨團25日上午召開「產業要顧勞工要活，紓困應更精進」記者會，呼籲行政院紓困要更精準投放，並且滾動式檢討，讓紓困特別預算用在真正需要的產業和勞工身上，穩定國內經濟狀況。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，行政院本次公告的紓困4.0方案，幾乎都是一次性補助，考量到疫情可能延續、我國疫苗採購及施打的進度，以及參考其他國家的先例，一次性補助恐只是暫時救急，政府應趕緊考慮長期性的紓困規劃。

時代力量黨團總召邱顯智指出，自營作業補貼應比照勞工紓困貸款，將申請對象納入未保勞保但可提供工作事實證明的工作者，使這些需要紓困的勞工，不被政府便宜行事的規定所排除。

邱顯智也說，勞工貸款應納入無報稅勞工，根據勞動部的現行做法，已將沒有繳稅需要的無報稅勞工排除在外，限制銀行認定與放貸，然而政府仍不願意正視上述問題，依舊看不到相關精進作為。

邱顯智表示，勞動部針對打工族提出「部分工時受僱勞工生活補貼」，但和經濟部員工薪資補貼的銜接上，恐怕仍有紓困孤兒的問題，時力黨團主張納入投保薪資超過2萬3100元的部分工時勞工，額度可參考自營作業補貼，依投保薪資級距發給，以避免顧此失彼，漏接需要幫助的勞工。

邱顯智主張，勞動部應建立疫情期間雇主違法導致勞工領不到基本工資的特別處置措施，開放違法雇主下領不到基本工資的勞工，能夠直接向勞動部申請補助；針對因政府命令停業的行業，若雇主消極不給基本工資，也不申請薪資補貼，政府應給予相關勞工自行申請薪資補貼的發動權。

邱顯智也向經濟部提出三大建議，包括放寬受衝擊產業申請條件和範圍，並將一次性補貼要改成延續性方案，同時提高補貼額度，直接以營運成本而非員工人頭計算。

時代力量黨團幹事長王婉諭認為，目前經濟部針對商業服務業的紓困方案，仍存在三大問題，包括營業減損50%的申請門檻太嚴格，對於店家要申請不夠開放和友善；只有一次性補貼，難以幫助產業支撐下去；以及補貼只以全職員工人頭當計算基礎，金額太少且與產業現況不符。

王婉諭建議，經濟部應放寬開放申請條件，營運資金和員工薪資補貼，要改成有延續性的補貼方案。此外，產業補貼的額度也要提高，以提高事業單位繼續支持經營而非直接關店歇業的誘因，應改以直接用營運成本的比例補貼，或者是在提高員工薪資補貼比例同時，也針對租金、基本電費、外送成本等部分，給予補助。

邱顯智表示，三級警戒已經延長至7月12日，疫情如何變化有待觀察，不過紓困措施還是要持續滾動檢討，行政機關應該徹底檢討各項措施的成效，舉凡給付範圍、標準、或其他疏漏都尚待改進。

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