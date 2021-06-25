苗栗移工宿舍管控遭質疑侵害隱私　監委申請自動調查

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，苗栗縣日前爆發電子廠外籍移工群聚感，疫情擴及京元、超豐及智邦等電子等廠，苗栗縣政府隨即宣布全縣移工除上下班移動，其餘時間禁止外出。對此，監察院25日表示，針對新冠肺炎疫情管控，是否維護移工人權，監察委員王幼玲、王美玉將申請自動調查。

王幼玲、王美玉表示，2018年監察院曾經調查移工的居住環境，發現雇主或委託仲介所提供的移工宿舍，環境非常擁擠，不僅沒有隔間，還集體共用衛浴設備、洗衣機、廚房烹飪器具，完全不利於疫情防治。

王幼玲、王美玉說明，從今年5月開始，新冠肺炎疫情在社區擴散，苗栗縣竹南科技廠傳出勞工染疫，透過群聚的移工宿舍，疫情擴及京元、超豐及智邦等電子等廠。

王幼玲、王美玉說，之後為了防疫要求，屢傳因為移工宿舍必須降載疏散，或者進行分艙分流、房間共住人數依舊超過數十人等，引發不尊重移工隱私及無法達到防疫效果的爭議。

王幼玲、王美玉指出，由於新冠肺炎疫情持續嚴峻，根據相關專家指出，新冠病毒持續快速變異，將有流感化之趨勢，依據「外國人生活照顧服務計畫書」對移工宿舍之規定，只有規範每位移工居住的最低坪數，而沒有隔間要求。

王幼玲、王美玉質疑，此規定是否足以防範疫情群聚事件發生及避免疫情擴散；以及移工宿舍之防疫措施為何。此外，移工住宿包括居住宿舍或其自行在外租屋，相關主管機關如何於不歧視之平等原則，維護移工人權並兼顧疫情管控；雇主及仲介應擔負之責任為何；相關主管機關之監控機制為何，實有深究之必要，已申請立案調查。

王幼玲、王美玉指出，勞動部於去年4月24日公布雇主聘僱移工指引，針對移工工作、生活及外出管理因應疫情的注意事項，除了規範移工的邊境管制，有無預設目前移工宿舍群聚的居住環境。

王幼玲、王美玉說，倘若移工宿舍出現確診個案，如何防止疫情擴散；並且預先規劃如何安排匡列的移工之居家隔離及自主健康管理。有否督導監控各企業確實依照指引執行，亦有進一步瞭解之必要。

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