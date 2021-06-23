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確定了！ 港蘋紙本24日最後一期...網路版凌晨起不再更新

記者魏有德／綜合報導

壹傳媒有限公司董事會今（23）日宣布，基於香港當前情況，《蘋果日報》印刷版將不遲於本周六（26）日最後一期，電子版則不遲於同日晚上11時59分停用。綜合港媒報導，最新消息指出，明（24）日出版的紙本報紙，有很大機會是最後一期，藉此告別26年歷史，此外，網頁版也將於凌晨起不再更新。

▲香港蘋果日報面臨停刊危機。（圖／路透）

▲壹傳媒董事會確定香港蘋果日報最遲於6月26日停刊。（圖／路透）

《東網》報導，壹傳媒旗下的《壹週刊》社長黃麗裳，在今（23）日8時許於社交網站專頁貼出「停刊預告」，強調自己已做好撤退準備，又向仍存有一絲希望的員工表明「別存幻想」。黃其後回覆查詢時指，《壹週刊》未會跟隨《蘋果日報》於本週五（25日）一同停運，員工本週仍繼續正常工作，公司亦有支薪，惟據瞭解《壹週刊》僅可勉強支撐至月尾，意味死期將至。

壹傳媒集團旗下兩大主力之一的《壹週刊》率先拋出準備停刊的預告，讓外界將目光轉向搖搖欲墜的《蘋果日報》，此前有傳言《蘋果日報》將於25日的董事會決定去留，同時得端看凍結資金的保安局是否會解除限制。

不過，壹傳媒董事會今日宣布《蘋果日報》紙本及網頁版將於本週六（26日）先後停刊，代表著資金鏈解凍無望，再加上不少員工已經在近期陸續離職，報社營運上出現困難，只能停止發行以待後續發展。

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