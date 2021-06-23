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香港《蘋果日報》違反國安法添1人　《蘋論》主筆李平遭逮捕

▲▼香港《蘋果日報》。（圖／路透）

▲香港《蘋果日報》中國組主筆李平遭港警國安處拘捕。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港《蘋果日報》5名高管被拘捕收押及交保後，外界將目光轉向報業集團何時會宣布停刊。就在《壹週刊》社長黃麗裳今（23）日在臉書上預告結束營運當天，香港警務處國家安全處也發出消息，於凌晨在將軍澳區逮捕一名年約55歲的楊姓男子。據了解，該名男子正是《蘋果日報》中國組主筆李平。

▲▼壹傳媒CEO張劍虹、香港蘋果日報總編羅偉光被起訴　涉違反「港版國安法」。（圖／路透社）

▲壹傳媒集團高層涉違反「港版國安法」遭拒保羈押。（圖／路透社）

《東網》報導，再有《蘋果日報》高層涉嫌違反《港區國安法》被捕。警務處國家安全處繼（17日）拘捕壹傳媒5名高層後，23日在將軍澳區再拘捕1名55歲中國籍男子，涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，該男子現正被扣留調查。警方還指，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

據了解，這名被捕男子姓楊，為筆名「李平」的《蘋果日報》中國組主筆。李平在被捕前一日，曾在《蘋論》上批判中共建黨百年之際，部分學者諂媚當局，甚至暗諷「天快亮了還尿床一泡」。

李平在文章最後指出，「無論是知識分子、傳媒工作者，還是政治人物、豪商巨賈，身處那樣的時代，都應經受起智慧、良知的拷問，切莫天快亮了還尿一泡在床上，貽笑歷史。」

此前，香港壹傳媒集團已經有5名高層遭拘捕，其中，壹傳媒行政總裁張劍虹及香港《蘋果日報》總編輯羅偉光遭指涉違反《港區國安法》第29條，「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，目前仍拒保羈押，同日被拘捕的動新聞平台總監張志偉已在交保後辭職。
 

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