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香港《壹週刊》將結束營運　社長發告別信致謝

▲香港壹週刊社長發文宣布將停運。（圖／翻攝壹週刊臉書）

▲香港壹週刊社長發文宣布將停運。（圖／翻攝壹週刊臉書）

記者魏有德／綜合報導

香港《壹週刊》社長黃麗裳今（23）日在臉書上發出「致讀者的一封信」，宣告週刊將停運。她在文中表示，感謝讀者一直以來的支持，更創下10萬訂閱佳績，惟仍未能轉虧為盈，「直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前，對，終點！」

黃麗裳表示，三年了，由2018年賣盤不成再重新起步，我們可以驕傲的跟你們説，壹週刊成功由紙媒轉型到網媒，由蝕變賺，也不斷創收視高峰，感激您們的支持。

黃麗裳指出，爲了鞭策我們，老闆2016年起，看到蝕入肉的業績就會給我們一個期限，否則就說，「執X 咗佢」。他知道這是最大的推動力，因為我們對「壹週刊」有感情，「每次收到柯打都壓力非常沉重，因爲不是裁員便是減省開支，做管理層拿起把刀你估會好過癮咩？」

黃麗裳提到，2019年集團走訂閲路綫，老闆決定把我們的新聞剝離蘋果日報平台自立，能生存的就活下去，否則也是「執X 咗佢」 ，「訂閲制一開始，壹週刊拿下超過10萬個訂户，老闆也嘖嘖稱奇。但是只能減少虧蝕，未能扭虧爲盈。直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前，對，終點！」

黃麗裳最後向朋友、同事、及家人喊話，我是眼淺的人，但在這個歷史時刻，我沒有眼淚了。在動盪的辦公室裏，我告訴自己要抑壓著情緒，做好撤退的事。她提到，有同事捨不得，仍存一絲希望，我只有狠狠的劈頭一句，「別存幻想！」過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。
 

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