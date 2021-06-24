香港《蘋果日報》停刊！支持者包圍大樓　林飛帆：世界在失去香港

▲香港《蘋果日報》停刊前夕，許多民眾在大樓外送別。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

香港《蘋果日報》即將停刊，引起許多熱烈討論。民進黨副秘書長林飛帆23日表示，此次失去的「遠超過一份報紙」，世界「正在失去香港」。

香港《蘋果日報》23日宣布，24日將出版最後一期，電子版24日凌晨0點也將停止，也已經在官網上交代訂閱用戶的事宜，並向客戶們到別，「《蘋果》及《壹週刊》感謝讀者、訂戶、廣告客戶及香港人一直以來的厚愛和支持。在此別過，珍重。」

▼香港《蘋果日報》正式停刊，點進官網顯示的是教導用戶如何退訂閱。（圖／翻攝香港《蘋果新聞網》官網）



而在停刊前夜，許多民眾聚集在香港《蘋果日報》的大樓外，開啟手電筒，對著大樓揮手，就如同在道別，而大樓內的員工也以相同的方式致意。

林飛帆也在臉書說明，港府動用《國安法》，凍結香港《蘋果日報》的資產，走到這一步，失去的不只是一份報紙，「而今天，這個世界也正在失去香港，看著她（它）被扭曲成別的樣貌。」

林飛帆表示，「如果我們這一輩台港的行動者有什麼共同的願望，我想會是，在我們有生之年，可以見證中共垮台，香港人能回到一個自由的香港，台灣能夠抬頭挺胸行走在世界上不再被打壓！」

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