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小琉球海域遭污染！中油大林廠油管外洩　屏東縣環保局索賠

▲小琉球油汙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲清除小琉球油汙 。（圖／環保局、琉球區漁會洪理事提供）

記者陳崑福／屏東報導

中油公司原油外洩污染琉球海域，雖屏東縣環保局會同中油公司、志工等全力清除，但當地漁民仍在海面發現零星浮油，環保局籲請海巡單位、民眾發現立即通報以便及時處理，縣府也今（23）日召開第二次除汙應變會議，要求中油公司依所提應變處置計畫迅速清理油污，並協助民眾向中油公司針對環境影響損失代位求償。

▲小琉球油汙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼除汙會議、琉球海面油汙。

▲小琉球油汙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

台灣中油公司大林廠外海輸油管２３日破裂，原油外洩汙染小琉球海域，縣環保局獲悉立即成立緊急應變中心處理油污事件後，經漏夜清理，24日一早，環保局人員於小琉球周邊海岸巡視油污染狀況，發現白沙尾漁港、漁福漁港、衫福漁港港區內尚有些許油花油污，其餘海岸線已無明顯油污；另在美人洞、中澳沙灘、威尼斯沙灘離岸約100公尺外海，還尚有油帶，隨即召開二次除污應變會議，請中油公司儘速依所提應變處置計畫除污，亦請海巡相關單位協助巡察，倘若發現尚有油污之區域，立即通報應變中心處理，縣府環保局並已彙整油污應變資材存量提供予中油公司使用，並告知不得於生態敏感區域使用油分散劑，全力支援油污清理作業。

▲小琉球油汙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼海面油汙、攔油索。

▲小琉球油汙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣政府於應變會議中並已責成相關管理單位，包括大鵬灣風景區管理處、琉球鄉公所、本府交通旅遊處、海洋漁業及事務管理所等單位，應協助調查這次污染事件對琉球環境生態的影響，於除油作業完成後，縣政府將協助民眾向中油公司針對環境影響損失代為求償，由於這本次汙染事件，因油污洩漏地點在高雄市，污染區域則橫跨2縣市，亦建請中央主管機關海洋保育署依法裁處汙染行為人。

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