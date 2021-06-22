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深夜見女童落單　屏東男謊稱找廁所暗巷強拉做這壞事

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲屏東一名丘姓男子深夜見女童落單，竟然以找廁所為名，強拉女童進暗巷，逼迫她打手槍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／屏東報導

屏東一名丘姓男子2019年8月，深夜見一名女童單獨騎腳踏車在路上，竟一路尾隨，直到女童自便利商店購物後走出，丘男立即藉機上前搭訕，竟以要找廁所的名義，趁機將女童拐進隱密處，逼迫女童幫他打手槍得逞，事後女童返家後告訴父親，父親氣炸報警提告。屏東地院審理後，依強制猥褻罪判處丘男有期徒刑3年8月。

丘姓男子2019年8月，深夜見到女童獨自一人前往超商買東西，藉機以詢問哪裡可以上廁所為名，請求女童一起尋找，卻被女童拐進暗巷裡面，強逼女童幫他打手槍逞。

庭審時，丘男卻矢口否認犯行，還辯稱他原本是要尿尿給女童看，因為這是他的紓壓方式，後來女童突然告訴他說她是低收入戶，在學校還被霸凌，因為丘男和女童都來自單親家庭，讓丘男頓生同情，就放棄上廁所給她看的舉動，並沒有將生殖器露出。丘男還主張，鑑定報告顯示女童的手與現場所遺留的衛生紙皆未驗出丘男的DNA，因此請求無罪。

不過法官審酌女童證詞與相關事證後發現，鑑定報告雖未驗出丘男的DNA，但女童在審理中曾表達，案發後她拼命拿衣服去擦她摸過生殖器的手，回家後也有去廁所洗手，衛生紙也不知道去哪裡了等語，鑑定報告無法驗出丘男的DNA乃是因為女童已經洗手的緣故，實屬合理，不採信槍男的證詞，認為丘男犯行惡劣，依對未滿14歲女子強制猥褻罪，處有期徒刑3年8月。

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屏東女童打手槍

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