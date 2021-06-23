當油漆童工！486自爆打工尋母「奔半個台灣哭了」：我這輩子沒媽媽

▲486先生自曝辛酸身世。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉維榛／綜合報導

一向給人霸氣形象的486先生（陳延昶），對員工寵愛更是不手軟，過去還豪發1000萬元當年終，堪稱幸福企業典範。然而昨（22）日晚上，陳延昶突然在粉專自爆坎坷身世，父母離異、被送去親戚家寄養、當油漆童工等，甚至國中打工賺錢，坐火車橫跨半個台灣，只為了見生母一面。

「我出發去找我的媽媽。」陳延昶在粉專緩緩道來，昨日早上看完「萬里尋母」的卡通後，忽然勾起他童年辛酸回憶。他透露，自己才呱呱墜地幾個月，媽媽就與爸爸離婚，小時候在屋外地上畫畫，「看到遠遠角落一個女的叫我的乳名，我抬頭看她，她對我揮手要我過去，很神奇的我就過去她那邊。」

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其實那女子就是媽媽，「她跟我說：我是你媽媽你知道嗎，你要記得我是你媽媽知道嗎？」而陳延昶也點點頭，表示知道，轉眼多年過去，這腦海畫面仍餘悸猶新，讓陳延昶自嘲，當時僅僅兩、三歲，「多妙啊，我那麼小居然知道，也不怕她，然後我都50多歲，我都還記得。」

直到小學六年級，在鄰居阿嬤熱心打聽之下，陳延昶才拿到媽媽改嫁到台中的聯絡方式，為了見媽媽一面，他趁升國二的暑假去當油漆童工，接著在開學前一周的假日，帶著打工賺得幾百塊錢搭火車南下。

經過一番波折，陳延昶終於抵達貿易九村，「在路上，我心裡真的有千言萬語想跟她說」，不料一到門口，先碰上同母異父的弟弟，接著是一位老兵，正是媽媽的現任丈夫，對方面容和藹表示，「你就是你媽媽台北那個兒子啊？我也有事情要出門，你們聊」，而現場就剩下陌生的母子倆獨處。

媽媽見到陳延昶便詢問，「過得好嗎？」陳延昶只點點頭回應「還不錯」，卻寧願選擇把自己的苦處往肚子吞，「其實我覺得我過得真的糟糕透了，上小一因為家裡太窮，所以我爸把我送去親戚家寄養，我才7歲就得寄人籬下，我天天晚上都在棉被偷哭想家想我阿嬤，後來轉學回來，還被老師羞辱打過耳光，我小時後我真的覺得爛死了，真的是爛死了。」

▲486先生白手起家，如今是霸氣老闆！（圖／翻攝陳延昶粉專）

當下母子倆見面是如此的生疏，陳延昶心想著「跟她說又能如何？」不久後，走進去參觀房裡，看著媽媽與老兵，以及孩子的物品，當下讓他猛然頓悟，「我心裡明白，我這輩子就是沒有媽媽。」

媽媽下廚煮著熱騰騰的麵，陳延昶揪心吃完後，便以太晚為由趕回台北，媽媽陪走到巷子，不忘叮嚀陳延昶好好照顧自己。而陳延昶堅強搭上火車後，才趕緊把頭轉向窗外，這一刻眼淚再也止不住潰堤，「我不想讓其他人看到我在哭。」

超揪心的故事曝光後，引發網友飆淚回應，「難怪你會成功，吃得苦中苦，方為人上人」、「看了一段故事，百感交集」、「好心疼年幼的你」、「希望哥還有繼續和媽媽聯絡上，人生的幸福難得」、「天很大，把心弄的跟天一樣大」、「大哥的堅強，成就現在的你」。