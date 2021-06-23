　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

當油漆童工！486自爆打工尋母「奔半個台灣哭了」：我這輩子沒媽媽

▲486團購捐贈護目鏡給美國記者會，486先生陳延昶致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲486先生自曝辛酸身世。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉維榛／綜合報導

一向給人霸氣形象的486先生（陳延昶），對員工寵愛更是不手軟，過去還豪發1000萬元當年終，堪稱幸福企業典範。然而昨（22）日晚上，陳延昶突然在粉專自爆坎坷身世，父母離異、被送去親戚家寄養、當油漆童工等，甚至國中打工賺錢，坐火車橫跨半個台灣，只為了見生母一面。

「我出發去找我的媽媽。」陳延昶在粉專緩緩道來，昨日早上看完「萬里尋母」的卡通後，忽然勾起他童年辛酸回憶。他透露，自己才呱呱墜地幾個月，媽媽就與爸爸離婚，小時候在屋外地上畫畫，「看到遠遠角落一個女的叫我的乳名，我抬頭看她，她對我揮手要我過去，很神奇的我就過去她那邊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實那女子就是媽媽，「她跟我說：我是你媽媽你知道嗎，你要記得我是你媽媽知道嗎？」而陳延昶也點點頭，表示知道，轉眼多年過去，這腦海畫面仍餘悸猶新，讓陳延昶自嘲，當時僅僅兩、三歲，「多妙啊，我那麼小居然知道，也不怕她，然後我都50多歲，我都還記得。」

直到小學六年級，在鄰居阿嬤熱心打聽之下，陳延昶才拿到媽媽改嫁到台中的聯絡方式，為了見媽媽一面，他趁升國二的暑假去當油漆童工，接著在開學前一周的假日，帶著打工賺得幾百塊錢搭火車南下。

經過一番波折，陳延昶終於抵達貿易九村，「在路上，我心裡真的有千言萬語想跟她說」，不料一到門口，先碰上同母異父的弟弟，接著是一位老兵，正是媽媽的現任丈夫，對方面容和藹表示，「你就是你媽媽台北那個兒子啊？我也有事情要出門，你們聊」，而現場就剩下陌生的母子倆獨處。

媽媽見到陳延昶便詢問，「過得好嗎？」陳延昶只點點頭回應「還不錯」，卻寧願選擇把自己的苦處往肚子吞，「其實我覺得我過得真的糟糕透了，上小一因為家裡太窮，所以我爸把我送去親戚家寄養，我才7歲就得寄人籬下，我天天晚上都在棉被偷哭想家想我阿嬤，後來轉學回來，還被老師羞辱打過耳光，我小時後我真的覺得爛死了，真的是爛死了。」

▲▼486先生（圖／翻攝陳延昶粉專）

▲486先生白手起家，如今是霸氣老闆！（圖／翻攝陳延昶粉專）

當下母子倆見面是如此的生疏，陳延昶心想著「跟她說又能如何？」不久後，走進去參觀房裡，看著媽媽與老兵，以及孩子的物品，當下讓他猛然頓悟，「我心裡明白，我這輩子就是沒有媽媽。」

媽媽下廚煮著熱騰騰的麵，陳延昶揪心吃完後，便以太晚為由趕回台北，媽媽陪走到巷子，不忘叮嚀陳延昶好好照顧自己。而陳延昶堅強搭上火車後，才趕緊把頭轉向窗外，這一刻眼淚再也止不住潰堤，「我不想讓其他人看到我在哭。」

超揪心的故事曝光後，引發網友飆淚回應，「難怪你會成功，吃得苦中苦，方為人上人」、「看了一段故事，百感交集」、「好心疼年幼的你」、「希望哥還有繼續和媽媽聯絡上，人生的幸福難得」、「天很大，把心弄的跟天一樣大」、「大哥的堅強，成就現在的你」。

ET快訊
正妹全裸跳廣場噴水池　被勸離反更嗨「袒胸漂浮」
快訊／午後雨彈炸開　10縣市「大雨特報」
快訊／帶台積電繞過上海買BNT　郭台銘回應了
網瘋傳是真的！佛心企業　這家公司給員工每戶最高6萬紓困金
LINE貼圖吃到飽！最低月付40元「400萬組隨你用」
《星光幫》歌手宣布切除乳房！　不做變性手術原因曝光
獨居婦打完AZ隔日失聯！　破門驚見「沙發上斷氣」
快訊／北農司機車禍昏迷確診！　發燒1個月吞退燒藥躲快篩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多買錯4樣被唸1個月！妻放「這罐」讓他崩潰：絕對是故意

紐西蘭航空宣布復飛台灣　8月重啟台北-奧克蘭直飛客運航班

鐵道迷必訪！線上參觀「扇形車庫」　火車轉360° 1天要修17輛車

快訊／午後雨彈往北炸開　新北、宜蘭10縣市「大雨特報」

高雄某診所突開放預約接種！非施打體系疑搞鬼　衛生局回應了

比230萬還傷！網紅揭禾馨「更慘下場」　質疑2點：風向還在吹　

網傳蝦子有「十足目虹彩病毒」不要吃　漁業署：抽驗合格率99%以上

宅家防疫鬧劇荒嗎？　網友熱議10大台劇快收入必追清單

鞏固防疫網　台中7大批發市場2305人今啟動快篩

網瘋傳是真的！企業佛心紓困　南投市、草屯、名間每戶最高領6萬

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

好市多買錯4樣被唸1個月！妻放「這罐」讓他崩潰：絕對是故意

紐西蘭航空宣布復飛台灣　8月重啟台北-奧克蘭直飛客運航班

鐵道迷必訪！線上參觀「扇形車庫」　火車轉360° 1天要修17輛車

快訊／午後雨彈往北炸開　新北、宜蘭10縣市「大雨特報」

高雄某診所突開放預約接種！非施打體系疑搞鬼　衛生局回應了

比230萬還傷！網紅揭禾馨「更慘下場」　質疑2點：風向還在吹　

網傳蝦子有「十足目虹彩病毒」不要吃　漁業署：抽驗合格率99%以上

宅家防疫鬧劇荒嗎？　網友熱議10大台劇快收入必追清單

鞏固防疫網　台中7大批發市場2305人今啟動快篩

網瘋傳是真的！企業佛心紓困　南投市、草屯、名間每戶最高領6萬

雨後意外拍下「狗狗彩虹橋」　網想念天使寶貝淚喊：要在那等我喔

無印良品、大創必買TOP 3化妝品　每一項都被推爆，絕對要入手！

疫情在家關不住！　女星上山教瑜珈開「雙人課程」

貓貓穿夜行裝「偷喝鮮魚湯」驚訝回眸　她笑：夠鮮嗎？

快訊／瑞芳台二線聯結車對撞！車頭掉3米邊坡1人受困

我只有3公分！冒前男友po網「曝短」影射他爸戀童　兇手是2個女人

好市多買錯4樣被唸1個月！妻放「這罐」讓他崩潰：絕對是故意

續約冠軍賽MVP辛特力　富邦勇士強勢宣告挑戰2連霸

台中疑遭虐死男童28日滿4歲　生父PO文泣：怎麼這麼殘忍對小孩子

紐西蘭首都破功？澳遊客入境觀光返國確診　不排除「全城封鎖」

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

生活熱門新聞

三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可營業

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

王浩宇第一次求救　曝兩個月虧損400萬

629解封「還是再延712？」　鄉民答案超一致

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

BNT是最好的疫苗　慈濟曝光3理由

三級警戒延長到7／12　指揮中心回應了

即／北農司機發燒1個月吞退燒藥躲快篩！

7熊貓追1UberEat：打了啦！當街輸贏原因曝

50歲女打疫苗猝死　衛生局曝死因

若三級延長關在家2個月！1族群超適應

獨／我崩潰了！高雄姊護鄉親　弟疑染疫10足跡公布

更多熱門

相關新聞

人夫重逢初戀　「長子變次子」賠30萬

人夫重逢初戀　「長子變次子」賠30萬

高雄孫姓女子與蘇姓男子婚後育有2子，2018年離婚後，她意外在換發戶口名簿時發現，理應是長子的兒子竟然變成次子，這才揪出丈夫外遇高中初戀女友李姓女子的事，氣得提告求償200萬元。高雄地院法官日前判蘇男應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

求職注意！影音履歷３大地雷勿踩

求職注意！影音履歷３大地雷勿踩

濕訊長腿妹引燃前任妒火　5煞打爆他頭丟醫院

濕訊長腿妹引燃前任妒火　5煞打爆他頭丟醫院

媽去龍山寺2老都確診！病父自責：只怕拖累妳

媽去龍山寺2老都確診！病父自責：只怕拖累妳

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

關鍵字：

486先生尋母陳延昶童工離婚媽媽生母

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可營業

馮媛甄嫁30億豪門6年爆翻臉老公！

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

熊熊開公司「董事長是張承中」！

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

馮媛甄爆搶閨蜜男人！3年佈局「獵夫計畫」

浮潛教練夜遊性侵　她逃出小琉球才敢報警

合體童仲彥「正妹女優」正臉曝光！

王浩宇第一次求救　曝兩個月虧損400萬

629解封「還是再延712？」　鄉民答案超一致

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面