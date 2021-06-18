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社會 社會焦點 保障人權

「肉體上，虧欠我的先生」女學生私密告白教授　妻子翻到情書傻眼

▲▼教室示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女學生愛上教授，寫了多封情書深情告白，不料成為鐵證...（圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名黃姓教授2017年外遇已婚女學生，還收到多封情書寫著「我是出軌了，對我先生來說我才是壞女人」、「愛上您後，我沒再愛上別人」、「若可以承諾，我下輩子當你的老婆」。妻子發現後，氣得向2人提告求償51萬。

根據判決書，妻子控訴，她和黃姓教授結婚多年，但林姓女學生明知如此，仍積極向丈夫示愛，還趁她陪孩子赴美就學、長居美國之際，偷偷交往、發生關係，直到她2019年7月回台就醫，才在家中發現多封情書。

法官審視林姓女學生親筆所寫的情書，上頭寫著「我是出軌了，對我先生來說我才是壞女人...愛上您後，我沒再愛上別人」、「肉體也一樣沒有別人，有的話那就只有我所虧欠的人，我先生」、「和你在一起，也是因為我的自私，我自私地享受不應該屬於我的美好…」、「若可以承諾，我下輩子當你的老婆…我依然戴著我們的戒指」。

後來，林姓女學生生病，也主動寫信給正宮，內容除了坦承愛上黃姓教授，還寫道「很冒昧寫信給您，覺得許多事情需要勇敢去面對…現在我將收到的唯一禮物歸還，以做個了結。同時也將老師的LINE及電話封鎖…我承認以前我錯了…」

林姓女學生反駁，情書2017年就已交給男方，正宮同年也知悉，但遲至去年12月才提告，時效早已消滅。再者，男方不是放在家中，可見正宮是不法取得，自然無證據能力，而退一步言，縱使可以作為證據，但書面上表達愛意，跟實際發生性行為仍是兩碼子事，侵害配偶權程度不高，對方求償51萬元太高了，不合理。

黃姓教授也說，妻子是從他書桌抽屜翻找情書、閱覽他的手機，之前他雖帶林女去看展覽，但沒有將林女帶回家，也沒有對林女有超過的感情，自認對家庭盡心盡力，妻子所述不實。

不過，法官認為，證據是否經侵害隱私權取得，應區分民事、刑事案件分別來看，若從民事案件來看，無公權力侵害人權的問題，而且通姦、婚姻案件通常以隱秘方式進行，證據本就較難取得，除非有重大不法情事，才認定證據能力欠缺，否則應寬鬆看待，容許一定程度的不貞蒐證權。

法官認定，正宮是去年翻到情書、查閱丈夫手機才知悉上情，未超過民法197條第一項訴訟時效。審酌種種證據後，台中地院認為，情書句證據能力，黃姓教授與女學生行為已侵害正宮配偶權，因此本月8日判處2人須連帶賠償20萬元，自清償為止按5％利息計算，全案仍可上訴。

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