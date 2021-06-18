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媽去龍山寺2老都確診！病父自責：只怕拖累妳　獨生女發燒曝近況

▲▼三級警戒、滿月萬華、剝皮寮快篩站、龍山寺、阿公店茶室、仁濟醫院狀況。（圖／記者宋良義攝）

▲媽媽曾去龍山寺，怎料主動去快篩得知確診！（示意圖／記者宋良義攝）

網搜小組／劉維榛報導

「爸媽都確診了！」一名女網友透露，媽媽5月中旬去了龍山寺，不明原因確診，而爸爸卻在半個月內陰轉陽，至於原PO也出現發燒症狀，卻不知自己有無確診。儘管媽媽已平安返家隔離，但平淡幸福的生活卻回不去了，「爸媽覺得他們是病毒，總把自己講的很可怕，兩老對自己確診的事感到非常愧疚。」

一名女網友在論壇《Dcard》以「待在家沒有比較安全」為標題訴苦，一家三口生活因COVID-19而一夕變調，時間回到5月17日，媽媽有去過龍山寺，結果快篩陽性確診，當天直送檢疫所隔離，5月27日二篩仍陽性，但始終無症狀，最後被送回家裡居家隔離。

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原PO與爸爸則在5月18日快篩，皆是陰性，不料到了6月3日時，爸爸出現不適症狀，看診吃藥無緩解，直到6月7日送急診確定陽性，目前正住院治療。至於原PO在6月14日也出現類似症狀，包括發燒、喉嚨痛、乾咳等，「因居家隔離無法就醫，吃了成藥，症狀時好時壞，目前衛生局請我繼續吃藥觀察。」

身為社會新鮮人的原PO，卻對未來人生蒙上一層陰影，並感概「在這無止盡的隔離期間，剛畢業的我還沒能好好規劃未來，就得先扛起照顧父母的責任」，每天的日常包括煮飯、消毒家裡、工作，以及照顧兩隻老毛孩，「我家的確不安全，但我仍然想賴在家，直到現在，我還不知道我是確診，還是沒？」

年邁的爸媽皆屬於高風險族群，但兩老確診症狀卻是一喜一憂，原PO透露，媽媽至今無症狀也非常平安，「只是腸胃變得很差，偶爾會陣痛，需要特別注意飲食」；但爸爸像是變了一個人，「講話沒有邏輯、聲音也不像是他的、不吃飯、整天昏睡」，尤其住院期間父子倆通電話，爸爸用微弱的聲音直呼，「我什麼都不怕，只怕自己拖累了你」，讓原PO揪心喊話，「確診不是罪。」

▲▼台北聯合醫院仁愛院區醫護吃緊、疫情、病毒、急診、採檢。（圖／記者宋良義攝）

▲爸爸半個月陰轉陽，目前仍在治療中。（示意圖／記者宋良義攝）

明明與媽媽都在家，彼此卻無面對面講話，原PO難過表示，「即使短暫解除隔離的那幾天，也都是戴著口罩，已經好久沒好好看過爸媽的臉了」，更惹人心疼的是，「爸媽覺得他們是病毒，總把自己講的很可怕，兩老對自己確診的事感到非常愧疚。」

「如果你也因為疫情或對確診感到焦慮害怕...」歷經無情病毒摧殘的原PO，分享6點正能量勸世，「給我好好吃飯」、「給我好好睡覺」、「給我去發展興趣」、「給我保持快樂心」、「給我去適度社交」、「動起來朋友們」。

文章曝光後，底下網友紛紛打氣加油，「祝你們早日康復，我當時也是類似狀況，目前也還在等解隔離中，一切都會越來越好的」、「確診真的不是罪！病毒不會選人攻擊，希望疫情期間大家都能有口德，確診者照顧好自己，大家一起撐過去」、「抱抱你，你很棒，恐慌會直接影響身心靈，正面的心態，一定會讓你們一家人越來越好」。

▼爸爸半個月後高燒送醫，才知道自己也確診！（圖／翻攝Dcard）

▲▼待在家沒有比較安全，爸媽都確診，爸爸變了個人一樣（圖／翻攝Dcard）

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