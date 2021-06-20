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社會 社會焦點 保障人權

濕訊長腿妹引燃前任妒火！5煞打爆他頭丟醫院　千萬超跑變豬隊友

▲高雄一名曾姓女子的前夫，不滿有人私訊，找國中同學來打人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名曾姓女子（紅圈）的前夫，不滿有人私訊，找國中同學來打人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名高姓男子深夜接到曾姓女子電話，表示要到新興區河南路跟開封路見面，高姓男子依約前往，但沒想到現場等他的是5名兇狠男子，把他押走帶到仁武毆打，雖然其中有一名開保時捷的同夥男子有阻止，但是沒用，高姓男子被打到腦震盪之後丟包醫院，警方根據監視器畫面當中的保時捷追到嫌犯。

18日晚間高姓男子傳訊息給曾姓女子，表示電子菸是否遺落在他那邊，但是這封簡訊被曾姓女子的郭姓前夫看到之後，整個醋意大發，妒火中燒，一方面要曾姓女子把人約出來，同時間打電話找5名國中同學來幫忙，雙方相約在新興區的河南路以及開封路見面，一見面就押人。

▲高雄一名曾姓女子的前夫，不滿有人私訊，找國中同學來打人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲郭姓主嫌的白色車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名曾姓女子的前夫，不滿有人私訊，找國中同學來打人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲郭姓主嫌的同學還開保時捷到場，結果被警方鎖定成了破案關鍵。

郭姓前夫的同學當中，有一名開新車價約千萬元保時捷911 GT3的男子，雖然當下有阻止「不要這樣」，不過郭姓前夫整個已經失去了理智，在5名同學的幫助下，將人押上車，帶到仁武區某個地點來痛毆，高姓男子被打到腦震盪，倒在地下求饒「我身體很不舒服」，這時郭姓前夫才恢復理智，怕鬧出人命，所以才把人送到國軍總醫院來救治。

由於當時押人的時候，有民眾目擊報案，警方趕到現場時已經沒有人，不過還是調閱監視器追查，根據「保時捷」的車牌找到了王姓車主，透過他才了解整起案情，同時向法院聲請拘票，趕到醫院抓到郭姓前夫以及另一名同學。目前先依照妨害自由、傷害等罪移送2人，而開保時捷的王姓車主列為關係人，但是監視器畫面當中，警方不排除還有另外3名共犯，現在也在追查當中。

▲高雄一名曾姓女子的前夫，不滿有人私訊，找國中同學來打人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名曾姓女子的郭姓前夫（紅圈），不滿有人私訊前妻，找國中同學來打人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外曾姓女子因爲幫忙打電話約人，也被警方列為「知情」並且參與整起綁人毆打案件當中，也被警方一併函送法辦。據了解郭姓前夫跟曾姓女子雖然已經離婚，但雙方還是同居在一起，郭姓前夫被已8萬元交保，還是曾姓女子拿錢到地檢署繳付保釋金。


 

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