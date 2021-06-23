台中洗腎女打完疫苗　隔2天「腦壞死」！搶救無效身亡

▲台中女打完疫苗，過2天被發現腦部壞死。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）



記者柯振中／綜合報導

台中市60歲的黃姓女子日前接種疫苗，到醫院洗腎時，被發現血管堵塞，腦部已有三分之二出血，22日凌晨3點不治身亡。家屬懷疑，黃女的死因是否與疫苗有關，堅持要解剖，以釐清真相，至於詳細原因為何，仍待進一步釐清。

根據《東森新聞》報導，黃姓女子16日接種疫苗，隔了2天去洗腎，被發現血管堵塞，只能進行緊急手術。不過，醫師發現，黃女的腦部已有三分之二出血，甚至是壞死，情況已不樂觀。

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▲台中洗腎女打完疫苗，過2天洗腎發現血管賭塞，腦部已有三分之二出血、壞死。（圖／《東森新聞》）



黃女的兒子聽到消息，只能忍痛簽下放棄急救的同意書，雖然知道母親時日無多，22日凌晨母親過世，子女依然悲痛不已。

黃女的媳婦表示，接種疫苗以前，婆婆就有通過血管，每次都沒有問題、相當成功，為何打完疫苗以後，會變成這樣子，「最起碼你要讓媽媽知道，她自己為什麼會這樣，就是需要一個真相啊！」

對此，台中市衛生局局長說明，女子進行廔管阻塞手術，22日清晨死亡，已經通報司法相驗。據了解，黃女洗腎已有9年，還有大腸癌、糖尿病、高血壓等疾病，也曾接受過頸動脈狹窄血管繞道手術，至於詳細死因為何，仍待進一步釐清。