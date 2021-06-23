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美女醫「親自教3招」判別偽科學文章　打臉假醫師帳號

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▲全國醫師醫療產業工會理事長吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情嚴峻，許多人獲取與醫學有關的訊息都透過網路，但其中卻藏著似是而非的偽科學文章。對此，美女醫師吳欣岱在臉書發文，教民眾3招來判斷該文章的內容是否正確。

美女醫師吳欣岱23日在臉書教導3招，首先是「看他文章下面有沒有限制留言」，假設有的話，該文章的目的就是誤導民眾，內容有八九成以上都錯誤百出；其次為「有沒有其他醫師分享」，觀看是否有其他醫師的打臉文。

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第三招則是「下面留言滑一滑」，通常類似的假文章的留言區，都會被網友留言打臉，「如果有的話可以看看內容你覺得有沒有道理！」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲吳欣岱認為，要戰勝疫情還是得依靠疫苗，希望民眾不要被偽科學欺騙。（示意圖／記者李毓康攝）

吳欣岱說，一個國家要能戰勝武漢肺炎，唯一的途徑就是提高疫苗覆蓋率，不然這波守住了下一波還是會再來。問題是疫苗覆蓋率要高不一定要自己打，也可以鼓吹別人去打啊～有些存心不良的資訊戰策略，利用這種僥倖心態，放大疫苗副作用、鼓吹等疫苗、挑疫苗的行為，讓疫情遲遲得不到控制。

她認為，民眾的經濟活動被壓制，每天在家除了等下午的記者會之外，就是上網看各種似是而非的新聞。恐慌被放大，就會開始相信一些潛意識希望相信的謬論。

吳欣岱透露，她不是特別養生的人，生命觀比較接近一輩子只能活一次，不要後悔，「所以不太能理解那種把生命浪費在研究保護力60還是70，血栓機率百萬分之1還是10，打莫好還是AZ好還是混打好的人。但我覺得吼，大家都用了健保制度二十幾年，難道不知道醫療人員過勞，開刀開到一半醫生睡著、護理師一個人要顧80、90個人、guideline首選治療台灣不能用，這些事情對生命延續的負面影響比較大嗎？」

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