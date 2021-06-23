美女醫「親自教3招」判別偽科學文章　打臉假醫師帳號

▲全國醫師醫療產業工會理事長吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情嚴峻，許多人獲取與醫學有關的訊息都透過網路，但其中卻藏著似是而非的偽科學文章。對此，美女醫師吳欣岱在臉書發文，教民眾3招來判斷該文章的內容是否正確。

美女醫師吳欣岱23日在臉書教導3招，首先是「看他文章下面有沒有限制留言」，假設有的話，該文章的目的就是誤導民眾，內容有八九成以上都錯誤百出；其次為「有沒有其他醫師分享」，觀看是否有其他醫師的打臉文。

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第三招則是「下面留言滑一滑」，通常類似的假文章的留言區，都會被網友留言打臉，「如果有的話可以看看內容你覺得有沒有道理！」

▲吳欣岱認為，要戰勝疫情還是得依靠疫苗，希望民眾不要被偽科學欺騙。（示意圖／記者李毓康攝）



吳欣岱說，一個國家要能戰勝武漢肺炎，唯一的途徑就是提高疫苗覆蓋率，不然這波守住了下一波還是會再來。問題是疫苗覆蓋率要高不一定要自己打，也可以鼓吹別人去打啊～有些存心不良的資訊戰策略，利用這種僥倖心態，放大疫苗副作用、鼓吹等疫苗、挑疫苗的行為，讓疫情遲遲得不到控制。

她認為，民眾的經濟活動被壓制，每天在家除了等下午的記者會之外，就是上網看各種似是而非的新聞。恐慌被放大，就會開始相信一些潛意識希望相信的謬論。

吳欣岱透露，她不是特別養生的人，生命觀比較接近一輩子只能活一次，不要後悔，「所以不太能理解那種把生命浪費在研究保護力60還是70，血栓機率百萬分之1還是10，打莫好還是AZ好還是混打好的人。但我覺得吼，大家都用了健保制度二十幾年，難道不知道醫療人員過勞，開刀開到一半醫生睡著、護理師一個人要顧80、90個人、guideline首選治療台灣不能用，這些事情對生命延續的負面影響比較大嗎？」

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