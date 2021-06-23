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全台都有！4大超商最新「家用快篩試劑資訊」一次看　全聯也要賣

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲家用快篩試劑即日起開放民眾購買。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠、周姈姈、林育綾／台北報導

為對抗疫情擴大採檢量能，食藥署19日公布核准5款家用快篩試劑，提供全台有需求民眾可居家自行進行快篩檢測，即日起可至藥粧店、醫療器材行、超商或藥局購買。今（23）日萊爾富、7-11陸續開賣，吸引不少人購買，最快半小時幾近完售，並宣布加碼開賣消息，《ETtoday新聞雲》整理目前4大超商最新販售資訊，賣場部分全聯稍早也宣布加入戰局，提供民眾參考。

▲▼新冠肺炎快篩試劑超商通路今天下午正式開賣，銷售時間未到店外面就排了大批民眾等著購買。（圖／記者湯興漢攝）

▲萊爾富23日限量開賣家用快篩試劑，約半小時就完售。（圖／記者湯興漢攝）

●7-11
7-11即日起於桃園以北有藥商許可之門市開賣單入包裝的國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，每盒售價350元，6月25日起則陸續配達全台，同步也將在6月25日開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」，每組售價1800元。

●萊爾富
萊爾富今晚起開放新竹以北約68家門市（無藥商門市及特殊門市除外）販售國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，每店限量10盒，每盒5入、售價1700元；6月26日起則加碼提供進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，每盒5入、售價1800元，而「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」則同步販售，總計2款將陸續配送至全台門市（無藥商門市及特殊門市除外），實際配送數量以各店收到實貨為主。

●全家
全家宣布將於明（24）日開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，預計晚間10時左右陸續到店，民眾可於全台近3800家有藥商許可之門市購買，每盒5入、售價1800元，數量有限、售完為止。

●OK mart
OK mart將於明（24）日起至30日開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，消費者可透過會員系統於全台門市預購，每盒內含5組，售價1799元，預計7月9日開始取貨。

●全聯
全聯將於明（24）日下午2時起於雙北共266家有藥商許可執照門市，陸續開賣國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入、售價1500元，每店限量開賣、售完為止。

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