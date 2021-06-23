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「疫調權限是居住地政府」北市翻中央規定⋯回嗆林右昌：搞不清楚？

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

北農爆感染案例，台北市長柯文哲日前表示，北農一半病例來自新北市與基隆市，使基隆市長林右昌回應「很不爽」，23日再批「睜著眼睛說瞎話」、「2名確診案例台北市應該進行詳細疫調」。對此，台北市政府發言人陳智菡23日回應，根據中央規定，疫調權限在居住地地方政府，此外目前傳染源不明，「身為首長，最好幾分證據說幾分話。」

林右昌23日於記者會中，公開基隆2名確診北農員工的足跡，提及透過足跡圖來看，這兩例個案生活單純，幾乎是兩點一線，除了開車到北農上班外，幾乎沒有其他足跡，「這2例是北農工作場所發生的感染」。

▲6/23日基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌表示，這2例皆為6月11日確診，其中有一例的感染來源是在6月7日發病，且戶籍是在台北市的北農員工；另外一例的感染來源則是北農包裝部的群聚。照理說這2個確診案例，台北市應該進行詳細疫調並匡列基隆的確診者進行篩檢，但卻是到6月11日後，基隆做完詳細疫調才發現他們是北農員工，「柯市長睜著眼睛說瞎話」。

針對林右昌的言論，台北市衛生局23日晚間表示，依疾管署訂定的疫調程序，確診個案由居住地縣市衛生局進行疫調後，將疫調資料提供疾管署，疾管署再行通知工作地縣市衛生局進行工作地疫調、匡列及噴消。

北市衛生局回應，基隆2名個案分別於6月10日及6月11日確診，基隆市衛生局於6月12日完成疫調，才知道個案每天往返果菜公司和住家，但基隆市衛生局未知會北市衛生局，北市衛生局是在6月17日到6月18日詢問疾管署台北區管制中心，才獲得此2個個案資訊。

而台北市政府發言人陳智菡則回擊，疫調權限在居住地地方政府，兩例都是居住在基隆，林右昌卻說是台北要疫調，「林右昌會這樣說，難道是搞不清楚疫調規則嗎？」基隆做完疫調上傳法傳系統，但疾管署也沒有通知北市，是台北市政府擴大清查才撈出的資料，這凸顯了北市一直在示警的「跨縣市疫調」的問題。

陳智菡強調，目前傳染源還不明，如何直接斷定就是在北農群聚感染？「身為首長，最好幾分證據說幾分話。」

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