台中人快看！廚餘機補助5000元　「4文件+1帳戶」備齊30天入帳

記者游瓊華／台中報導

台中市政府今年正式開放「家用廚餘機補助計畫」線上申請，只要符合資格，每戶最高可領取新台幣5000元補助金，消息一出引發市民熱烈討論。想跟上這波補助，又怕申請流程複雜？《ETtoday新聞雲》為讀者整理出最完整的「申請攻略」！

想領5000元補助？先看自己符不符合資格

想申請補助，不是人人有獎！首先必須是「台中市民」，且戶籍登記必須在114年6月30日（含）前就已設籍在台中市。此外，補助對象僅限「自然人」，公司行號或學校機關等法人團體無法申請。最重要的一點是，每一戶籍地址僅限補助一台，如果家裡已經有人申請過，就不能重複申請了。

不是每台都能補助！官方認可「3大類型」廚餘機



值得注意的是，市府此次補助的廚餘機並非所有市售機型都適用，僅限定三大類型，分別是：「生物分解型」、「乾燥處理型」及「混合處理型」。補助金額最高為5000元，但若購買金額低於5000元，則以實際購買金額為準。環保局也特別提醒，補助款僅針對「廚餘機機體本身」，像是專用菌種、活性碳濾心等耗材，或是額外加購的商品費用，都不在補助範圍內。

申請前必看！「4大文件」備齊，30天火速拿錢



為了讓審核流程順利，請務必在申請前將以下文件準備好並掃描或拍照存檔：

1. 戶籍證明： 戶口名簿 或 3個月內的戶籍謄本。

2. 購買證明： 發票或收據正本。上面必須清楚載明廚餘機的廠牌及型號，如果發票上有買受人姓名，必須和申請人是同一人。

3. 保固書證明： 蓋有經銷商店章的保固書。如果沒有保固書，也可以提供機體實拍照，照片中需清楚拍到「廠牌、型號、製造號碼」。

4. 撥款存摺： 申請人本人的金融機構存摺封面影本，補助款將會直接匯入此帳戶。

線上申請超簡單！「3步驟」在家搞定



備妥所有文件後，申請流程相當簡單，全程線上作業，免出門排隊

民眾只要至市府指定網站填寫申請資料，並將上述準備好的4大文件電子檔依序上傳，環保局收到申請後會進行審查，官方作業天數約為30日。審查通過後，補助款就會直接匯入您提供的銀行帳戶。