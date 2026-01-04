　
台中人快看！廚餘機補助5000元　「4文件+1帳戶」備齊30天入帳

▲台中,廚餘機補助,5000元。（圖／市府提供）

▲《ETtoday新聞雲》為讀者整理出最完整的「申請攻略」。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府今年正式開放「家用廚餘機補助計畫」線上申請，只要符合資格，每戶最高可領取新台幣5000元補助金，消息一出引發市民熱烈討論。想跟上這波補助，又怕申請流程複雜？《ETtoday新聞雲》為讀者整理出最完整的「申請攻略」！

想領5000元補助？先看自己符不符合資格

想申請補助，不是人人有獎！首先必須是「台中市民」，且戶籍登記必須在114年6月30日（含）前就已設籍在台中市。此外，補助對象僅限「自然人」，公司行號或學校機關等法人團體無法申請。最重要的一點是，每一戶籍地址僅限補助一台，如果家裡已經有人申請過，就不能重複申請了。

不是每台都能補助！官方認可「3大類型」廚餘機

值得注意的是，市府此次補助的廚餘機並非所有市售機型都適用，僅限定三大類型，分別是：「生物分解型」、「乾燥處理型」及「混合處理型」。補助金額最高為5000元，但若購買金額低於5000元，則以實際購買金額為準。環保局也特別提醒，補助款僅針對「廚餘機機體本身」，像是專用菌種、活性碳濾心等耗材，或是額外加購的商品費用，都不在補助範圍內。

▲台中,廚餘機補助,5000元。（圖／市府提供）

▲市府此次補助的廚餘機並非所有市售機型都適用，僅限定三大類型，分別是：「生物分解型」、「乾燥處理型」及「混合處理型」。（圖／市府提供）

申請前必看！「4大文件」備齊，30天火速拿錢

為了讓審核流程順利，請務必在申請前將以下文件準備好並掃描或拍照存檔：

1. 戶籍證明： 戶口名簿 或 3個月內的戶籍謄本。
2. 購買證明： 發票或收據正本。上面必須清楚載明廚餘機的廠牌及型號，如果發票上有買受人姓名，必須和申請人是同一人。
3. 保固書證明： 蓋有經銷商店章的保固書。如果沒有保固書，也可以提供機體實拍照，照片中需清楚拍到「廠牌、型號、製造號碼」。
4. 撥款存摺： 申請人本人的金融機構存摺封面影本，補助款將會直接匯入此帳戶。

線上申請超簡單！「3步驟」在家搞定

備妥所有文件後，申請流程相當簡單，全程線上作業，免出門排隊
民眾只要至市府指定網站填寫申請資料，並將上述準備好的4大文件電子檔依序上傳，環保局收到申請後會進行審查，官方作業天數約為30日。審查通過後，補助款就會直接匯入您提供的銀行帳戶。

01/02 全台詐欺最新數據

【土地公聖筊批准】玩香爐被媽唸...貓咪：爺爺說可以

台中人瘋搶廚餘機　市府：3天4千戶申請補助

台中女上演「倒車地獄」　撞倒機車快閃

今年起家戶廚餘禁養豬，台中市政府順勢推出「家用廚餘機補助計畫」一萬戶，今年開始申請。市府粗估，上線短短3天就吸引超過4000戶市民瘋搶申請。這股熱潮也直接反映在通路上，知名電商小蔡電器從元旦起就被長長人龍包圍，民眾不畏低溫排隊「繞了整間店兩圈」，就是要搶到一台廚餘機，4天已狂銷約2000台；另外，量販店龍頭家樂福也粗估，廚餘機銷量增加3到4成。

台中男沒帶錢想買手機遭拒　竟拿板手拍桌

台中女上演「倒車地獄」　撞倒機車快閃

即／台中1歲5月大男嬰疑嗆奶送醫不治　

台中男沒帶錢想買手機遭拒　竟拿板手拍桌　

台中民宅酒後喧譁鄰居報警　意外抓到通緝犯

即／台中1歲5月大男嬰疑嗆奶送醫不治

台中民宅酒後喧譁鄰居報警　意外抓到通緝犯

台中民宅酒後喧譁鄰居報警　意外抓到通緝犯

廚餘機台中補助5000元

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

