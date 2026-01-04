獨／大學生必修課被教授打0分　「校方也沒輒」他怒告到教育部

▲虎尾科大一名學生不滿必修課被打0分，向教育部提出訴願。（示意圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

虎尾科技大學一名陳姓教師先前傳出疑似霸凌，最近又有學生控訴，修陳師的必修課，既寫企劃書又做模型，期末成果卻被打0分，且未說明原因。校方證實，接獲學生申訴後，審定申訴有理，請老師重新評分，但老師堅持分數不更動，學生已向教育部提出訴願，校方則同意該生以另一門課抵免。

虎科大文理學院在去年8月傳出某系陳姓老師疑似對學生霸凌事件，當時校長張信良表示會對此事進行調查。不過，在去年9月，另一名A生在Dcard上抱怨，在陳師的研究室待了快3年，因為觀念不合而退出研究室，後來修了陳師的必修課，期末報告是分組的，自己既寫了企劃書又做模型，期末成果卻被打零分。

A生指控，陳師評分標準完全背離教學大綱，還羞辱性地給學生0分，也沒有正式說明為什麼要當掉，自己也因該課與專題而面臨延畢，只好向學校提出申訴。A生更批評，校方尊重教師意願，卻忽視學生的權益。

虎科大則表示，校方秉持公正、公平立場，維護教師教學以及學生受教權，針對教學問題持續輔導師生、倡議師生間保持理性與開放討論，陳師被指控霸凌案，調查仍在進行中。

至於A生指控必修課零分，虎科大指出，學生去年7月21日向學務處提出申訴後，校方即根據《學生申訴處理辦法》啟動申訴評議委員會，並在8月18日召開會議進行審理。經過委員會審定申訴有理，校方已請教師重新審視課程評分計算方式，但教師在9月15日回覆，維持原評分結果不予更動，於是校方改讓A生以另一門課抵免，A生並未因此延畢。

不過，虎科大表示，學生已經依法提出訴願，校方也在去年10月9日函轉到教育部。教育部則證實，法制處已收到本案訴願事件，目前正依訴願案相關規定辦理中。截至今日為止，結果尚未出爐。

另外，針對陳師遭控霸凌一事，教育部說明，去年8月6日已經召開審查小組會議，並決議受理，也依照規定從人才庫外聘組成調查小組進行調查。調查小組在10月13日進行訪談，本案正進行調查程序，教育部已督導要求學校務必依校園霸凌防制準則規定辦理，確實維護學生權益。