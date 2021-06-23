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名醫曝台灣防疫成「打地鼠模式」！600字揭關鍵：該考慮邊境管制

▲▼台北車站,車站,購票,退票,高鐵,台鐵,返鄉,車票,疫情,大眾交通。（圖／記者周宸亘攝）

▲姜冠宇認為，應該考慮邊境交通管制措施，若想顧及中南部的經濟，勢必要有所犧牲。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台灣本土疫情持續延燒，近期又爆發北農群聚案。對此，醫師姜冠宇認為，台灣往後的疫情模式，會像打地鼠一般，「一個沒早點打到，代價就大了」，原因是疫苗覆蓋不足，或許透過邊境交通管制措施，在防疫的同時，也能顧及中南部的經濟。

姜冠宇在臉書上表示，以目前的狀況來看，可以開始研議各區域「邊境交通」的配套措施，藉由這種辦法，才可能實施一定程度上的分區降級。

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姜冠宇說明，北農案發生以後，快篩機動隊立刻因應，要包辦相關名單的疫苗接種造冊，注射量相當大，第一天處理的人員就忙到半夜。

因此，姜冠宇認為，這也意味著，台灣往後的疫情模式，會如同打地鼠一般，若有一處沒有早點打到，「代價就大了」，而這正是疫苗覆蓋率不足以前，必然發生的劇本，且台灣又以中小企業為主，受疫情影響深遠，不斷期待著解封，「我想也不是辦法。」

▼受到疫情影響，台灣許多熱鬧區域、觀光景點已不復以往。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼西門町,鬧區,商圈,經濟衰退,停止營業,暫停營業,歇業,空蕩,沒有人潮,疫情。（圖／記者周宸亘攝）

姜冠宇提到，台灣北中南交通方便，實際上也算是防疫劣勢，若真的可行，希望能做出好的邊境交通管理措施，掌握行政區域的邊境、交通要點，對出入民眾進行快篩、紀錄足跡，至少快篩陰性才能放行，必要時刻也要封鎖來自尚未降級區域的路線。

姜冠宇指出，雖然這樣做，可能會違反台灣人自豪的「內部交通方便」，但若要顧及中南部的經濟，從現在開始，可能要有所犧牲，甚至中央、地方首長一起討論。

姜冠宇說，也有保守的選擇，就是全台一同三級警戒，保守估計，至少要到接種第二劑的人口，佔總人口數25％以上，時間大約是要到第四季。

姜冠宇還說，防疫工作無論是從何時來看，都是全新的經驗，什麼選擇都沒有絕對的對錯，這種狀況在其他國家也發生過，在不同的文化、社會體系下，會有不同的選擇，但也可以參考其他國家的防疫模式，有許多工作必須即刻完成，就要講求速度，少點政治考量，在可承擔的風險下，彼此多點體諒，「當做就做，政府與人民才能雙贏。」

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