　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷QR碼進站首日1.8萬人使用！粉專曝「罰站」窘境：1習慣難改

臺北捷運公司自昨天（3日）起，車站全閘門開放QR乘車碼搭車。（圖／臺北捷運公司提供）

▲北捷在3日時正式開放乘客使用QR乘車碼搭車。（圖／臺北捷運公司提供）

圖文／CTWANT

臺北捷運公司自昨天（3日）起，車站全閘門開放QR乘車碼搭車，啟用後系統正常，旅客使用順暢。昨日總運量184萬人次中，約1.8萬人次使用乘車碼（占1.0％），約4千人次使用信用卡（占0.2％）。不過，粉專觀察發現，多數通勤族仍習慣掏出實體卡片「嗶」進站，現場反而出現不少民眾在掃碼閘門前卡關。

據了解，北捷統計至昨天上午9時30分，全系統14.5萬人次中，僅約500人使用手機掃碼，占比僅0.4％，堪稱捷運站內的「稀有族群」。粉專「我是台北人」形容，現場尷尬狀況頻傳，有人因操作不熟在閘門前「罰站」，讓後方排隊民眾等到不耐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我是台北人」直言，台灣人長年養成的「掏卡肌肉記憶」難以一夕改變，不解鎖手機、不找App就能快速通行的便利，仍是多數人的首選。粉專提到，現場站務人員也提醒，掃碼須使用「乘車碼」而非付款碼，並確保帳戶餘額充足、螢幕亮度足夠；持單程票或實體卡者勿誤闖掃碼通道。

針對媒體報導有旅客出現使用狀況不順，北捷說明，經了解係個別手機設定、錯開付款碼感應或未熟悉操作所致，再次提醒旅客，使用時請先開啟欲使用的電子支付App，選擇「QR乘車碼」（請注意，要選「乘車碼」不是「付款碼」），適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度、將手機「QR乘車碼」對準閘門QR視窗感應鏡頭、並跟鏡頭保持適當距離，感應後通過閘門，車資將從電子支付帳戶扣款。

臺北捷運公司自昨天（3日）起，車站全閘門開放QR乘車碼搭車。（圖／臺北捷運公司提供）

▲使用QR乘車碼搭車優惠。（圖／臺北捷運公司提供）

另有媒體報導有旅客進站時「才發現北捷尚未納入(LINE Pay Money)」。臺北捷運公司鄭重說明，北捷已與LINEPay Money (連加電子支付公司) 簽約納入相關服務，惟依該公司說明，目前因其電子支付系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。

北捷強調，多元支付方式為目前的趨勢，具有支付自由度、節省購票時間、減少現金交易等優點。尤其外來旅客(如國外觀光客)可以不用攜帶臺幣現金或購買交通票卡，即可以信用卡或行動支付搭乘，讓臺北捷運接軌國際，擴展支付多元性及促進觀光軟實力。

對於經常使用者，如TPASS定期票，因涉及跨縣市、跨運具票證使用，屬於政府政策，臺北捷運公司將全力配合交通部等各級交通主管機關之規劃辦理。

延伸閱讀
A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！　7-11門市貼自帶BGM標語
半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉　非官方數據暗示地緣衝突升級
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

明天強烈冷氣團報到3地有雨　後天轉乾「低溫再探7度」

國際法只是裝飾「誰老二大誰說話大聲！」Cheap揭1類人才用國際法

最低時薪變196元！飲料店老闆嘆「營業額都不夠」：多賤才開店

台中人快看！廚餘機補助5000元　「4文件+1帳戶」備齊30天入帳

北捷QR碼進站首日1.8萬人使用！粉專曝「罰站」窘境：1習慣難改

快訊／15縣市低溫特報！明上午急凍跌破10度

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」　事業走強、好機會接連上門

台中人瘋搶廚餘機！門市排2圈也要買　市府：3天4千戶申請補助

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

明天強烈冷氣團報到3地有雨　後天轉乾「低溫再探7度」

國際法只是裝飾「誰老二大誰說話大聲！」Cheap揭1類人才用國際法

最低時薪變196元！飲料店老闆嘆「營業額都不夠」：多賤才開店

台中人快看！廚餘機補助5000元　「4文件+1帳戶」備齊30天入帳

北捷QR碼進站首日1.8萬人使用！粉專曝「罰站」窘境：1習慣難改

快訊／15縣市低溫特報！明上午急凍跌破10度

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」　事業走強、好機會接連上門

台中人瘋搶廚餘機！門市排2圈也要買　市府：3天4千戶申請補助

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

【是風火輪嗎？】印度摩天輪飆速狂轉　無門纜車飆到飛起全場尖叫

生活熱門新聞

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

台AV女優胎尼「作品未同意」就被公開：要求我忍受痛苦

「台灣防護罩」今早現蹤　原因曝光

快訊／3:52宜蘭五結規模4.4地震

2026馬年！　3生肖大翻身

獨／大學生必修課被教授打0分　「校方也沒輒」他怒告到教育部

明天強烈冷氣團報到3地有雨　後天轉乾「低溫再探7度」

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

1200元飛了！停車格內壓線被開單

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

美軍怕丟臉不敢開戰　台灣退役中將：中國是贏家！被打臉

更多熱門

相關新聞

2026最強保養禮盒登場

2026最強保養禮盒登場

新的一年，保養不只是修護肌膚，更是一種重新整理身心狀態的儀式。2026年開年，三大保養品牌同步端出話題禮盒，從頂級療癒奢養、開運型抗老，到CP值爆表的3折限定組合

7、8月統一發票「6張大獎無人領」　 明天沒領就充公

7、8月統一發票「6張大獎無人領」　 明天沒領就充公

因「絕美婚紗照」爆紅5年！人氣女網紅突宣布離婚

因「絕美婚紗照」爆紅5年！人氣女網紅突宣布離婚

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

美女營養師點名「10大毀膚食物」

美女營養師點名「10大毀膚食物」

關鍵字：

臺北捷運QR碼我是台北人周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面