北捷QR碼進站首日1.8萬人使用！粉專曝「罰站」窘境：1習慣難改

▲北捷在3日時正式開放乘客使用QR乘車碼搭車。（圖／臺北捷運公司提供）

圖文／CTWANT

臺北捷運公司自昨天（3日）起，車站全閘門開放QR乘車碼搭車，啟用後系統正常，旅客使用順暢。昨日總運量184萬人次中，約1.8萬人次使用乘車碼（占1.0％），約4千人次使用信用卡（占0.2％）。不過，粉專觀察發現，多數通勤族仍習慣掏出實體卡片「嗶」進站，現場反而出現不少民眾在掃碼閘門前卡關。

據了解，北捷統計至昨天上午9時30分，全系統14.5萬人次中，僅約500人使用手機掃碼，占比僅0.4％，堪稱捷運站內的「稀有族群」。粉專「我是台北人」形容，現場尷尬狀況頻傳，有人因操作不熟在閘門前「罰站」，讓後方排隊民眾等到不耐。

「我是台北人」直言，台灣人長年養成的「掏卡肌肉記憶」難以一夕改變，不解鎖手機、不找App就能快速通行的便利，仍是多數人的首選。粉專提到，現場站務人員也提醒，掃碼須使用「乘車碼」而非付款碼，並確保帳戶餘額充足、螢幕亮度足夠；持單程票或實體卡者勿誤闖掃碼通道。

針對媒體報導有旅客出現使用狀況不順，北捷說明，經了解係個別手機設定、錯開付款碼感應或未熟悉操作所致，再次提醒旅客，使用時請先開啟欲使用的電子支付App，選擇「QR乘車碼」（請注意，要選「乘車碼」不是「付款碼」），適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度、將手機「QR乘車碼」對準閘門QR視窗感應鏡頭、並跟鏡頭保持適當距離，感應後通過閘門，車資將從電子支付帳戶扣款。

另有媒體報導有旅客進站時「才發現北捷尚未納入(LINE Pay Money)」。臺北捷運公司鄭重說明，北捷已與LINEPay Money (連加電子支付公司) 簽約納入相關服務，惟依該公司說明，目前因其電子支付系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。

北捷強調，多元支付方式為目前的趨勢，具有支付自由度、節省購票時間、減少現金交易等優點。尤其外來旅客(如國外觀光客)可以不用攜帶臺幣現金或購買交通票卡，即可以信用卡或行動支付搭乘，讓臺北捷運接軌國際，擴展支付多元性及促進觀光軟實力。

對於經常使用者，如TPASS定期票，因涉及跨縣市、跨運具票證使用，屬於政府政策，臺北捷運公司將全力配合交通部等各級交通主管機關之規劃辦理。

