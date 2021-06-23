捐疫苗插畫被立陶宛外長轉貼　台灣插畫家驚呆：心中奔騰難表達

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）轉貼了台灣插畫家「蠢羊與奇怪生物」的插畫內容。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

立陶宛政府22日宣布，將向台灣捐贈2萬劑AZ疫苗，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特表示，能夠幫助台灣人對抗新冠肺炎，令他感到自豪，「熱愛自由的人們，就應該互相關照」。對此一位台灣插畫家「蠢羊與奇怪生物」也以繪圖致敬立陶宛的情義相挺，沒想到她的插畫不但被立陶宛外長分享，就連總理也留言討論。

「蠢羊與奇怪生物 」的插畫內容，是台灣黑熊在去年送了很多口罩，給正在生病的白鸛（立陶宛國鳥），隔年換台灣黑熊生病，立陶宛白鸛將疫苗送給台灣。

立陶宛外長藍斯柏吉斯將插畫分享到自己臉書並表示，「政府決定向台灣捐贈疫苗後，我們收到了各種感謝，還有插畫，熱愛自由的人們，就應該互相幫助」。總理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）也在貼文下方留言 「 gandras 」（立陶宛文的鸛）參與討論。

「蠢羊與奇怪生物 」得知自己的插畫被藍斯柏吉斯分享，在臉書上留言表示，是那位超帥的立陶宛外交部長藍斯柏吉斯，貼出了「我的漫畫」，大家還醒著的話歡迎去下面貼個國旗SAY THX！「我英文破無法表達心中奔騰意思哈哈哈哈哈」。

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