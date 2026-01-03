那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

▲那魯7-ELEVEN真的出現了。（圖／翻攝自Facebook／7-ELEVEN，下同）



記者董美琪／綜合報導

台東跨年晚會被網友封為「全台最頂」，身兼導演的天后張惠妹率領眾星回到家鄉一路嗨唱到凌晨，其中歌手A-Lin在舞台上即興改編《娜魯灣情歌》，脫口唱出一句「那魯seven eleven」，意外掀起全場爆笑，也讓相關片段在網路上瘋傳，成為跨年夜最洗腦的名場面之一。

隨著話題持續延燒，7-ELEVEN官方社群也迅速跟上熱潮。7-11日前在Threads貼出旗下「那魯灣門市」照片回應，不僅點名門市名稱，還直接引用A-Lin的改編歌詞「那魯seven eleven」，讓不少網友直呼「這張圖片有聲音」、「小編太懂玩」。

而最新進度是，7-11今（3）日再度發文，照片中可見門市現場已貼上橘色標語，清楚寫著「那魯two、那魯three，那魯7-ELEVEN」，行動力十足，把跨年舞台的即興哏直接搬到門市，也再次引發討論。

貼文一出，不少人笑說「店長手速超快，立刻印貼紙」、「這是猝不及防的免費業配」、「開門迎賓音樂該換成A-Lin版本了吧」，還有人敲碗「2026年7-11代言人不找A-Lin說得過去嗎」、「唱了有沒有優惠」、「沒唱不會自動開門」。

也有網友發揮創意接力玩哏，笑稱「那魯灣門市是one，其他地區two、three」、「台東應該再開一家叫那魯7-11」，甚至有人直言「今天都1／3了還在中毒」，顯示這句即興歌詞已成功洗腦全網。

從舞台即興到品牌跟風，A-Lin一句「那魯seven eleven」不僅成為跨年名場面，也意外創造話題行銷效應，後續是否真的促成合作、甚至成為官方代言人，也讓不少網友持續關注。