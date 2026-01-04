國際法只是裝飾「誰老二大誰說話大聲！」Cheap揭1類人才用國際法

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛3日在首都卡拉卡斯遭美軍襲擊逮捕，這項前所未見的跨國軍事行動震撼國際。中國外交部發言人2度發聲，根據官媒釋出消息指出，中方抨擊美方明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。對此，百萬網紅Cheap直呼「國際關係就是誰老二大，誰說話大聲。」

「誰老二大誰說話大聲」 Cheap嘲諷國際法「只是裝飾」

百萬網紅Cheap在粉專發文，曾說過「國際關係就是誰老二大，誰說話大聲」，此話一出，引來不少批評，甚至有人質疑他「是不是收了紅錢」。對此，他反酸，「國際政治不是國內政治欸，在台灣你被打可以報警，在國際上你要告誰? 告訴老師嗎？可以告國際法庭、聯合國啊！」

他坦言，即使有國際法庭與聯合國，許多大國依舊無視相關制裁與判決，Cheap直言，「所以現在各國譴責、國際法庭通緝普丁了，然後呢？ 俄軍撤走了嗎？」他還提到，去年普丁與川普在阿拉斯加碰面，兩人還一起走紅毯，開心得不得了。

他指出，「國際法是對老二小的人用的，對老二大的那是裝飾，老二大的國家打仗只需要韭菜和錢，不用別人『按讚』」，這世界不是靠講道理運作的，是靠飛彈射程；最後，他不忘諷刺那些相信國際法可以制衡大國的人，「建議趕快組和平大使團，學墨子到各國遊說兼愛、非攻，看習近平會不會理你。」