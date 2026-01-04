2026馬年！　3生肖大翻身

▲台北101跨年煙火。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

進入2026年，命理專家湯鎮瑋老師分享，2026年就是丙午馬年，生肖屬「羊、虎、豬」火力全開！馬年即將大翻身！像是屬豬者2026不能再偷懶了，一定要好好衝刺，是你動起來的重要時刻。

第三名：生肖羊

2026逢「六合」之年，代表比較可以找到人生方向，會找到適合的工作，或是有些事情原本想不開，後來也覺得接受了。其實有時候不是說你真的想開了，而是習慣某些事情。

2026可以檢視自己的身心靈狀態，不論是放下過去不開心的事情也好，先養好身心靈才是重點。因2026要特別注意會有一顆像「病符星」，雖然你的運勢是前三名，可是這顆病符星，也會帶給你舊疾復發、老毛病纏著你的感覺，你會覺得很辛苦。

2026要很注意健康問題，何必再花時間煩惱其他事。顧好身心靈，一切都好，轉念、放下執念是2026最大功課，但也會是你人生最大躍進。

第二名：生肖虎

2026是 「三合入坐」之年，在工作和財運上，是轉機和尋找到機會的一年。當大環境還是屬於比較多的變動，可是對你而言，好像有點開始動起來，有一種忙碌的感覺，這個忙碌會帶給你一些成就感。

切記「不要貪多嚼不爛」，因有時候機會來，要先量力而為，做你能力範圍能做的事，才能掌握到品質、口碑做得好，人家自然還會給你更多機會。可是如果你什麼都想做、什麼都想衝，到後面很容易衝過頭或品質沒顧好，可能因此流失掉很多後續機會

在忙碌過程當中，一定要有智慧或是有規劃性的，例如先做好行事曆，評估任何項目，寧可做得專精，也不要多而不精。2026事業上會越來越突破，在工作上得到正財，好好努力會得到還不錯的收穫。也可花點時間去學習，例如斜槓人生、學習第二專長。

第一名：生肖豬

經歷2025年「正沖太歲」，2026年是紫薇跟龍德星來入座，你在2025可能有一些工作上、合作上理念不同，甚至有時候覺得帶來壓力，想要突破卻無法突破。可是2026反而突破一些僵局，或是有一些誤會被化解，掌握到自己有回歸的感覺，好像明朗了，心情有變好。

新的機會來的時候，很考驗自己有沒有耐心去完成面臨到的功課；假設2025有一些功課未完成，那2026應該有耐心去完成，也可得到別人認同，因此觸發更多不同機會，更能往成功之路邁進。

所以屬豬的朋友有一種回歸了，財運、事業、愛情都有個水落石出或著落。2026不能再偷懶了，一定要好好衝刺，是你動起來的重要時刻，積極跟努力是你成功基本的條件。

