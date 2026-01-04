米其林必比登名店「沒主動開發票」！他爆：去5次都沒拿到發票

▲到米其林必比登推薦餐廳，店家卻沒有主動開發票。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

高雄某間獲得米其林必比登推薦的私房菜餐廳，被網友指控，結帳時，店家未主動開發票，主動詢問後店員才補開，質疑「這樣做生意正常嗎？國稅局要不要查一下每月漏開多少？」對此，有吃過的網友指出，「用餐次數超過5次，店家從來沒有主動給發票」，也有人建議，直接向國稅局檢舉。

結帳沒收到發票！常客爆「吃5次從沒看過有人拿過」



有網友在Threads發文，前往高雄某間米其林必比登推薦的私房菜餐廳用餐，主打口味健康的臺式家常菜，結帳完卻未收到發票，越想越不對勁，於是走回櫃台詢問是否會開立統一發票，「收銀的大姐聽了才趕緊開票」，對於這樣的做法感到相當不解，「正常嗎？國税局要不要查一下每個月到底漏開多少？」

貼文曝光，有常客爆料，過去用餐超過五次，店家從來沒有主動給過發票，「我每次都被安排（坐）在收銀台旁邊，從來沒有任何人付現金拿到過發票。」

其他網友則表示，「米其林餐廳還這樣真的不應該」、「直接檢舉國稅局，一定會查」、「上禮拜才去吃也沒發票」、「直接檢舉就好，一年內查到三次屬實，他就知道了」、「米其林，不主動開發票好狂」、「你可以上財政部國稅局檢舉，若查獲有罰成功，國稅局還會提供檢舉獎金。店家沒開發票是逃漏稅，會構成違章，集滿3次就會勒令停業」。

事實上，食藥署2024年初公布「112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案」結果，該店家就被查獲，4項食材逾有效日期，依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元。

《ETtoday新聞雲》記者實際致電該店家，至截稿前未取得店家回應。