快訊／高嘉瑜關說疫苗　柯文哲：記者會前告知她「紙包不住火」

記者陳家祥／台北報導

針對北市的黑箱疫苗風暴，台北市長柯文哲日前爆料，是民進黨立委高嘉瑜協助小禾馨診所關說，取得85瓶疫苗，引發各界討論。對此，柯文哲22日表示，開記者會之前1個小時，就有跟高嘉瑜直接通過電話，「我跟他說，這紙包不住火，與其事後人家去擠牙膏弄出來搞，你更慘，不如我直接講出來」。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

「像昨天在議會，有的議員說你不是跟高嘉瑜很好，怎麼把他名字講出來？」柯文哲說，他的態度是，開放政府、全民參與、公開透民，政風處調查我們都沒下指導棋，獨立調查，最後調查結果出來公文會送給我。

柯文哲說，當時看摘要寫某中央民代，但翻閱後面的附件、筆錄等，「我看上面就寫高嘉瑜」；柯說，開記者會前，發言人問說，跟高嘉瑜交情不錯，要不要不要講？「我說議員會索資，而且公文都寫在裡面，與其讓人家擠牙膏擠出來，不如直接講」。

柯文哲也透露，事實上，開記者會之前1個小時，就有跟高嘉瑜直接通過電話，「我跟他說，這紙包不住火，與其事後人家去擠牙膏弄出來搞，你更慘，不如我直接講出來，但是我也講，這是調查事實。至於動機、原因，你可以再去處理」。

柯文哲直言，台灣這社會，政治越來越黑暗，想說柯文哲用小禾馨掩護好心肝，把高嘉瑜扯出來，天啊，所以政論節目沒有消滅，台灣不會安定。

▲立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）