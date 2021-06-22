染疫獨居男康復返家7天急喊：很喘　沈默3天飄腐味陳屍客廳

▲褚姓男子5月間因心臟病發遭篩檢確診住院治療，後返家自主管理，21日被發現陳屍家中。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市褚姓男子於今年5月間因心臟病發被送醫，後來被篩檢出新冠肺炎確診住院治療，本月11日採檢陰性後搭乘防疫計程車返家自主健康管理，18日曾向姊姊傳訊息聲稱呼吸很喘與心臟不適等症狀，21日晚間鄰居發現褚男住家傳出異味，聯繫姊姊與警方破門而入，驚見褚男倒臥客廳已明顯死亡。

住在龜山區53歲的褚姓男子，21日晚間被鄰居聞到住家傳出異味，因打電話無人接聽，聯繫褚男姊姊到場會同警方與消防人員破門而入，發現褚男已倒臥客廳明顯死亡。

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警方查出，褚男於5月中旬因心臟病發作被送醫，後來驗出新冠肺炎確診住院治療，本月11日經採檢後呈陰性反應後出院，搭乘防疫計程車返龜山住處進行自主健康管理，未料21日深夜被鄰居發現已死亡。

褚男姊姊向警方聲稱，褚男有心臟病與氣喘病史，出院後單獨在家進行自主健康管理，18日深夜曾傳訊息給她聲稱心臟不舒服，呼吸很喘等症狀，但後來即無訊息，未料21日深夜被鄰居發現褚男住處傳出異味，聯繫她到場會同消防人員破門，驚見褚男已倒臥客廳明顯死亡，警方報請桃檢進行相驗，檢察官已指示法醫採集檢體送驗，以釐清真正死因。

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