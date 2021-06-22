環南市場一個月內15起確診　北市：天天消毒、有通報就加強清消

▲北市市場處表示，環南市場天天消毒，若接到有確診消息，就會對攤商加強清消。（示意圖，非環南市場／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

北農日前爆出群聚感染，引發不少菜籃族擔憂；台北市議員許淑華22日在議會透露，環南市場有攤商的女兒確診，但卻沒匡列其家人，繼續讓攤商上班。對此，台北市市場處副處長高群荐表示，環南市場每天都有做消毒，只要有接到確診消息，確定攤位後，會加強對攤商消毒3天。

許淑華22日於臉書指出，有民眾陳情，環南市場有攤商的女兒確診，但北市竟然沒匡列，讓攤商繼續去上班，導致其他市場人員知道後嚇得要死，且打1999詢問為何沒匡列，直到22日下午才得到回覆，「如果該名攤商真的是確診者，這段時間疫情擴散怎麼辦！市場欸！衛生局是沒匡列到，還是根本沒做疫調？」

許淑華提及，好在環南市場的自治會夠敏感，當下知道後就主動請該名攤商去做篩檢，也當機立斷自主消毒3天，等該攤商篩檢結果出來是陰性後，才讓對方回去市場上班，「但讓市場同仁氣炸的是，為什麼從抓出接觸者、請接觸者去篩檢、消毒，這些流程全部都是自己來？台北市政府在哪裡？不要說精準疫調，根本連傳統疫調都做不到！」

針對許淑華爆出，環南市場攤商女兒確診，台北市市場處副處長高群荐22日下午接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，從5月25日到6月14日統計資料顯示，環南市場有15個攤商或工作人員確診，不論是與衛生局、自治會或攤商都有互相溝通，若有接到確診訊息，並確定攤位的話，會加強對攤商消毒3天，且環南市場每天都有做消毒，已用標準作業程序做處理。