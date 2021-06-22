LIVE／北市增25例！北藝工地又爆40人確診　柯文哲再上火線

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布，新增78例本土確診，以新北市43例最多，其次為台北市25例，並新增6例死亡。台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心22日表示，新增78例本土病例，為35例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月14日至6月21日。個案分佈以新北市43例最多，其次為台北市25例，南投縣3例，基隆市2例，苗栗縣、彰化縣、桃園市、台中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市10例中，8例為已知感染源，2例關聯不明。

指揮中心說明，新增6例死亡個案，為男性3位、女性3位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月19日至6月19日，確診日介於5月28日至6月21日，死亡日介於6月17日至6月21日。

台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北農快篩和疫苗接種站運作、士林某長照機構群聚感染案、禾馨診所事件、基隆市長林右昌稱三級降二級關鍵在柯文哲、台北藝術中心工地群聚感染做相關回應。

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▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

