鍾沛君籲高嘉瑜趕緊吐實　「否則拿出窖藏50年髒枕頭也救援不了」

▲鍾沛君。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜幫台北禾馨診所「喬疫苗」爭議，被北市衛生局長黃世傑批評得寸進尺，而高嘉瑜則透過臉書重申初衷是為了保護孕婦及新生兒等，並強調，曾未踏進禾馨任何一間診所，如果有「我願辭去立委職務。」對此，國民黨北市議員鍾沛君22日表示，高的說法是內行人說外行話，呼籲對方趕緊吐實，否則就算拿出窖藏50年的髒枕頭臭棉被，恐怕也救援不了。

鍾沛君22日在臉書發文，開門見山就以Hashtag強調，「沒有關說疫苗啦」、「只是Line跟電話狂盧衛生局要了又要加了又加」、「沒有特權只是插隊討疫苗還指定廠牌要莫德納」。

鍾沛君表示，民代的日常，多數選民服務都無關私人交情，因此除非要會勘，本就不會送往迎來，登門造訪。「高委員主張沒去過診所、沒有私誼，這是內行人說外行話，完全不足以自證清白」。

鍾沛君認為，高嘉瑜宣稱為了孕婦著想，但她做為執政黨大立委，應該直接向執政黨中央建言，或要求中央政府、指揮中心全面修改施打規則，嘉惠全體孕婦，但高嘉瑜卻在明知施打對象包括不是孕婦、不是醫護的情況下，私下用電話、Line跟衛生局套交情，替特定的診所張羅疫苗。

鍾沛君表示，特定診所的特定孕婦，與全國孕婦們，是不同的概念，被高嘉瑜偷換了，更不要提這些插隊要來的疫苗有些要打在房務、廚務跟行政身上，高嘉瑜心知肚明。

鍾沛君向高嘉瑜喊話，謊言被揭穿了，別再說謊，趕緊吐實，是最好的對策，否則再這樣拗下去，就算拿出窖藏50年的髒枕頭臭棉被，恐怕也救援不了了。

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