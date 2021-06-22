北農群聚衝擊南部農特產　黃偉哲：爭取讓共同運銷人員優先施打疫苗

▲台南市政府農業局長謝耀清表示，爭取讓共同運銷人員優先施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台北農產運銷公司群聚染疫事件持續擴大，宣布自6月24日凌晨起，北農一市、二市員工及承銷商，都必須持有快篩陰性證明才能進入交易，台南市長黃偉哲擔心北農群聚染疫事件，會衝擊南部農特產，指示台南市農業局全面防範，詳實掌握台南市共同運銷情形及相關人員名冊，並協調衛生單位爭取優先施打疫苗。



台南市政府農業局長謝耀清表示，台南市主要產區團體都有辦理共同運銷，將台南蔬果運往北農拍賣，該局已掌握運送蔬果往北農的14家合作貨運行及人員逾72人資料，並將相關人員造冊提供衛生局進行了解。目前台南市農會及合作社場都是透過貨運行運送蔬果至北農拍賣，農會及合作社不會直接派車送貨北上，因此不會接觸到北農員工。

謝耀清說，市長黃偉哲早在5月初，即指示要求各地區農會、合作社場及果菜批發市場等場所落實防疫措施，加強場域清潔消毒，人員進出都要求配戴口罩、量測體溫及實聯制登記，防疫設備及措施完善，請民眾放心。

有鑑於北農爆發群聚感染案件，台南市政府農業局已協助轄內2家果菜批發市場的供應人及工作人員造冊逾1807人，向衛生局爭取優先施打疫苗。

「Panasonic國際牌熱銷料理家電Top3」