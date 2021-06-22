民眾申請紓困轉戶關卡重重　民進黨立委要求跨部會整合平台

▲民進黨立委鍾佳濱表示，民眾申請紓困轉戶重重關卡，要求跨部會整合統一平台 。（圖／記者許靖騏攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鍾佳濱等人22日表示，近日連續接獲陳情，有民眾收到紓困金後，發現有其他更優惠的紓困方案想轉換申請，但程序繁瑣也充滿不確定性，建議各部會協調將程序簡化，並且跨部會整合統一平台。

民進黨立委鍾佳濱、何志偉、林楚茵、許智傑22日上午召開「紓困孤兒尚未解、網路孤兒又哀嚎」線上記者會，並邀請經濟部、衛福部、農委會、勞動部、國發會、主計總處等單位派員說明。

鍾佳濱指出，依據經濟部商業司規定，凡符合商業紓困資格的負責人，若是因符合且已領取其他部會紓困補助，可將領取之生活救助或補貼返還、撤銷該項申請後，再申請經濟部之營運補貼。

不過，鍾佳濱說，實務上各部會的作法不一，包括勞動部、衛福部、農委會等部會，都缺乏相對應的統一處理流程，在在都造成小店家上網申請經濟部紓困補助的障礙。

鍾佳濱認為，經濟部提供網路申請能避免接觸、有助防疫，但對於不諳網路操作的經營者，也應提供其他管道申請，如郵寄、電話申請等，甚至是透過「安心即時上工」專案加強「1988」的量能，協助民眾網路登打，亦可降低民眾遭紓困黃牛詐騙的可能性。

鍾佳濱呼籲，對於申請多部會紓困或希望轉申請，卻遭逢重重關卡的民眾，行政院應盤點這些橫向申請的情境，提出修復問題的時程表，在第一波紓困告一段落後，解決民眾的困擾。

林楚茵強調，此次疫情來得又快又急，紓困不能只友善看得懂規則的 人，因民眾只能擇一部會申請紓困，但許多人看完各部會的紓困規定、該繳交哪些資料後，仍不得其門而入，無法了解到底該申請哪一項。

林楚茵認為，國發會平台若能增列「已請領之紓困金額、項目」，各部會即可透過該平台確認轉申請者之狀況，直接撥付差額，並再與原申請部會沖帳即可，如此一來可讓民眾不再疲於奔命，也減少基層公務員受理取消和再申 請的業務量，更讓政府紓困的初衷不被打折扣。

許智傑則表示，政府紓困應保障申請者權益，避免其因兩頭空而成紓困 孤兒，並應規劃線上申請等方式，或者待疫情過後，由國發會核對補助金額是否重複請領。

許智傑也說，目前各部會辦理紓困都有出現相似的問題，他建議政務委員唐鳳跨部會整合統一平台，讓政府能以從優原則處理紓困，由國發會盡速規劃單一申請窗口，統籌簡化各部會審核流程，讓民眾可以及時申請到符合資格的紓困方案。

對此，經濟部商業司副司長劉雅娟回應，重複請領的狀況比較有可能發生在自營工作者，至於數位落差部分，考量現在疫情的狀況，還是以線上申請為主，但有提供電話客服協助民眾申辦，倘若未來疫情趨緩，會研擬開實體櫃台協助。

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