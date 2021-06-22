交通運輸業7／1起開打疫苗！5縣市郵差、台鐵車長、清潔員先接種

▲中華郵政規劃疫情熱區的外勤人員可優先接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦、賴文萱／台北報導

行政院今日宣佈，7月起優先接種疫苗名單納入國家關鍵基礎設施以及民生運作時具高接觸特性的各類人員，包括交通運輸人員、郵差等都在名單內。中華郵政規劃，將以北北基桃苗的外勤人員優先接種。台鐵局則規劃，讓會接觸到旅客的第一線人員，如列車長、清潔員等優先接種。

交通部路政司表示，目前已針對運輸類人員造冊，包括台鐵、高鐵、計程車、貨運業等從業人員，總人數較多，之後會依據指揮中心分配的疫苗數量，依序提供相關人員接種。

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▲台鐵人員將可於7/1起陸續接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

交通部次長陳彥伯則指出，外送員部分由交通部負責造冊，其中也包含外送平台相關業者，會依照疫苗分配的情形來造冊。交通部長王國材表示，交通運輸人員、郵差等都會於7/1起陸續施打疫苗。

中華郵政表示，接種名單要依分配到的疫苗數量進行調整，第一優先是以雙北、基隆、桃園及苗栗的外勤人員為主，之後則是窗口人員。

台鐵局則表示，已經有造冊相關人員，不過交通部尚未核定，其中優先接種的人員將以會接觸旅客的第一線人員為主，也會讓疫情熱區人員優先，除了台鐵人員外，也有將清潔人員名單造冊，因此列車長、清潔員等將會是首先施打的人員，造冊總數包括台鐵人員1.5萬人加上約3000名清潔員。不過施打辦法還需等交通部、指揮中心決議。