注意！新冠肺炎家用快篩試劑「9大Q＆A」　哪裡買、適用情況一次看

▲目前一共有5家用快篩試劑選擇。（圖／翻攝自YouTube／台灣福爾）

記者蕭筠／整理報導

為對抗疫情擴大採檢量能，中央流行疫情指揮中心開放居家快篩，目前一共有1國產、4進口試劑選擇，自今（22）日起即可購買並進行居家快篩，《ETtoday新聞雲》整理「9大家用快篩試劑Q&A」，包括種試劑類、哪裡買，以及適用狀況和快篩結果處理，以提供民眾參考。

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▲民眾即起可購買家用快篩試劑在家自己進行快篩。（示意圖／記者湯興漢攝）

Q1：家用快篩試劑種類有哪些？

A1：國產試劑有1款「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，進口試劑共有4種包括「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」、「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」、「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」、「英斯特家用新冠抗原快篩試劑」。

Q2：家用快篩試劑哪裡買？

A2：由販賣業醫療器材商許可執照之地點，包括藥粧店、醫療器材 行、便利商店等或藥局皆可買到。

Q3：如何辨識為合法家用快篩試劑？

A3：購買時需確認包裝有刊載「防疫專案核准製造第 XXXXXXXXXX 號」或 「防疫專案核准輸入第 XXXXXXXXXX 號」字樣，已核准之試劑名單可至食藥署官網查詢，並留意產品效期是否在有效期間或保存期限內，再依使用說明書進行採檢及操作。

Q4：何種情形適用家用快篩試劑？

A4：適合於感染病毒比例較高情況，包括確診數較多的區域、 確診者足跡熱區、使用者與確診者有接觸史、曾與確診者足跡重疊，或曾前往人潮眾多的地方等。

提醒民眾若出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，不宜使用家用快篩試劑，應戴醫用口罩儘速前往醫療院所就醫，且勿搭乘大眾運輸工具前往就醫。

Q5：家用快篩試劑檢驗結果為陽性後續應如何處理？

A5：若為居家隔離或居家檢疫者，應立即與當地衛生局聯繫或撥1922，並依指示方式處理：若非居家隔離且非居家檢疫者，請戴好口罩並儘速至鄰近社區採檢院所做進一步採檢，使用過之檢驗器材也須以塑膠袋密封包好並攜帶至社區

採檢院所，交予院所人員，提醒移動時請勿搭乘大眾運輸工具。

●社區採檢院所查詢網址

Q6：家用快篩試劑檢驗結果為陰性後續應如何處理？

A6：受限於產品性能不排除偽陰性可能，請民眾持續進行自我健康管理，並遵循疾病管制署防疫規範做好個人防護，使用過之檢驗器材也以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

Q7：家用快篩試劑檢驗結果無法判定為陽性或陰性原因為何？該如何處理？

A7：結果不明恐是因產品不良或操作不當等因素，可先參考產品說明書相關指示處理，若仍有疑慮可向原購買地點或試劑廠商洽詢。

Q8：家用快篩試劑有無可能出現偽陰性或偽陽性？

A8：有，因家用快篩試劑受限於產品性能，相較於經認可實驗室所進行的核酸檢驗（NAAT）方法，敏感性、特異性較低，故結果較易有偽陰性、偽陽性問題，所以仍不可取代經認可實驗室所進行的核酸檢驗作為診斷COVID-19感染之依據。

Q9：家用快篩試劑如何使用？

A9：各家用試劑相關使用影片如下。

▲羅氏快篩試劑操作影片如上。

▲福爾威創試劑操作影片如上。

▲盧西拉試劑操作影片如上。

▲萊析樂試劑操作影片如上。