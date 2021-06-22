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50歲女打AZ當晚昏迷2天亡！生前無特殊病史　衛生局曝驚人死因

▲。（示意圖／資料照）

▲21日台中新增5例疑似施打疫苗後死亡案例。（示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

近日各地陸續出現民眾接種AZ疫苗後不適甚至猝死，21日台中新增5例疑似施打疫苗後死亡案例，其中1例在診所工作的50歲黃姓婦人，16日打完疫苗後，當日回家洗澡突然暈厥，隨後送往醫院開刀救治，發現有嚴重腦出血，18日宣告不治。據悉，黃婦沒有特殊病史，不過家屬對於死因沒有意見，未提出相驗申請。

經查，黃婦住在台中市北屯區，是某診所工作人員，16日下午接種疫苗後，當晚返家洗澡出現暈厥情形，送往中山附醫急診，緊急處理後進行開刀，17日收治外科加護病房，18日血壓不穩，於當日下午死亡。

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目前注射疫苗死亡案例，多是出現在老年人、有特殊病史，或是洗腎患者身上，不過黃婦年紀相對年輕，僅有50歲，而衛生局表示，黃沒有其他慢性疾病，僅開刀後發現有嚴重腦出血，。

北屯區公所表示，昨日有派員慰問黃婦家屬，家屬未提到黃婦注射後是否曾出現身體不適，也沒對施打疫苗卻往生提出質疑，對死因沒有意見，不過對於家人離世仍相當哀傷。轄區警方也指出，黃婦家屬沒有申請相驗。

衛生局長曾梓展表示，相關案例將通報中央釐清死亡與疫苗的相聯性，衛生局也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。

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