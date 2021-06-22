外送哥取餐「收到飲料和小卡片」　一看險飆淚：第1次被當英雄

▲外送員收到店家感謝卡片，感動得差點掉下眼淚。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／鄺郁庭報導

「#第一次被當成英雄……」一位外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》發文，說他最近到一間飲料店取餐時，店家多付了一杯飲料跟小卡片給他，看到內容後，他感動到眼淚都快掉下來，「謝謝你為我們遮風擋雨」。回家一查更大讚店家很暖心，不僅送70杯飲料給抗疫英雄外送員，還舉辦認購飲品協助送醫護的活動。

這位外送員文中表示，他當時到飲料店取餐時，店家突然多拿了一杯飲料給他，還附上一張小卡片，仔細一看上面寫著「謝謝你為我們遮風擋雨，在疫情嚴峻的情況，謝謝你挺身而出守護我們的家。辛苦了，有你真好」。看到內容後，原PO瞬間眼淚都快掉下來。

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之後他查了一下飲料店的臉書，發現店家不僅要送70杯飲料給抗疫英雄，主要送的對象就是外送員，還有認購飲品協助送醫護的活動，讓原PO直呼「真的很感動！」他也大讚店家飲料很用心，「不得不說，這家飲料送過很多次都還沒買過，但想不到真很好喝，很有質感。」

▲疫情期間，外送員冒著風險送餐。（圖／記者黃克翔攝）

原PO也附上店家粉絲專頁連結，只見飲料店老闆發了一篇自白，說自己是個內向的人，但因為愛茶、想分享茶，就一個人到高雄創業，沒想到五月份的疫情急轉直下，「台灣的餐飲市場哀嚎遍野，原本固定訂購的大客戶都紛紛停業，也影響了原本的訂單。」

第一次創業就遇到這波疫情，讓老闆差點放器，「不管在看文章的你是經營者，還是餐飲服務從業人員，大家都辛苦了。#但有一群人正為社會持續奮鬥從未放棄過」，這讓他決定要為警消、醫護、外送員這些抗疫無名英雄做點什麼，所以才會提供免費的飲料。

兩篇貼文一出，都引來網友讚聲，「謝謝你們！好有愛心」、「好感動，謝謝老闆的愛心」、「認真覺得現在外送的真的都是英雄，沒有這些外送員你看大家吃喝要怎麼辦」、「現在跑外送真的很危險，辛苦了」、「太可惡了！新台幣下架此店」、「被平台抽這麼兇，還能這麼友善，真心不容易」、「外送員是疫情期間重要工作人員啊！」