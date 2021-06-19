支持中市鄰長施打疫苗　江啟臣籲蔡總統：別把518條人命當數字

▲▼江啟臣（右2）捐贈口罩給醫護，他強調支持台中市鄰長施打疫苗，也呼籲蔡總統別把人命當數字。（圖／江啟臣服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨主席江啟臣19日在東勢區致贈大台中診所協會防疫口罩和面罩，他表示，鄰長也是第一線接觸民眾的防疫人員，也該納入優先施打，認為中央應授權地方首長依縣市防疫需求自行決定，不過問題出在疫苗不足，當各國都在買疫苗時，政府卻是在擋疫苗，江呼籲蔡總統別把人命當數字，防疫當政治。

江啟臣上午代表國民黨致贈大台中診所協會和台中市診所協會2880個口罩、700個面罩，江表示，口罩都是經過歐盟認證，保護力和規格如同N95口罩，希望能讓第一線醫護做好自我保護，才能保護別人，唯有大家團結才能對抗疫情。

被問到台中市長盧秀燕把13000名鄰長也納入優先施打對象，江啟臣說，這問題起源於疫苗不足，縣市長是地方疫情指揮官，中央應該授權縣市長依自身防疫需求做出務實作法，而鄰長也是從事防疫第一線，也曝露在染疫風險中，應該優先施打。

江表示，蔡政府一直口口聲聲喊台灣防疫超前部署，若是如此，國際上就不會質疑台灣為何疫情變得如此嚴峻，就是政府官員自大自滿，甚至不敢逆時中，導致沒有疫苗可打，讓人民陷入死亡恐懼。

江呼籲蔡總統，別把518名死亡的人命當數字，把防疫當政治，拋開政治意識形態，趕快購買疫苗，目前台灣接受別人捐贈的疫苗比自己買得多，那麼，高達8400億元的紓困經費用到哪裡去了？別再擋民間要買的疫苗，救救人民吧。

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