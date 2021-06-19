蔡英文授權企業買BNT　他質疑「硬拖3周」：郭台銘的擔憂沒消失

▲江啟臣談台積電、郭台銘採購疫苗。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者徐政璿／台北報導

行政院18日正式宣佈，政府將正式發函授權台積電及永齡基金會，代表政府分別洽談各500萬劑BNT疫苗。對此，國民黨主席江啟臣表示，拖了三周之後，終於迫使政府改變方向，但郭台銘聲明中提及「民進黨不同派系有不同的意見」的擔憂還沒消失。

郭台銘在5月拋出購買500萬劑BNT疫苗的想法後，遲遲未有結果。行政院18日大動作召開記者會表示，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府；並將循日本提供台灣疫苗的前例，以及國際採購合約作法，會在捐贈契約中，政府將給予製造商免責聲明也承擔後續工作。

對於行政院終於提供政府授權，江啟臣抨擊，經過將近1年政府在疫苗採購上的無能虛耗，經過1年派系利益與意識型態的自我封閉，政府在BNT疫苗進口一事，僵硬與傲慢的採購態度，使得我們屢屢錯失良機。

江啟臣指出，5月中疫情爆發，民間看不下去，包括郭台銘董事長與台積電願意捐贈採購BNT疫苗共1千萬劑，政府在第一時間尚且僵化推託，又是強調一定要由政府出面購買，又是以原廠授權書為由原地轉圈，陳時中更誇口說「我敢說現在（民間）幾乎買不到」。

江啟臣感嘆，直到數百條人命因為疫苗缺乏而枉送性命，民眾怨聲載道，以各種方式向政府發出不平之鳴，拖了三周之後，終於迫使政府改變方向，展現本來就該有的彈性，授權郭台銘與台積電可以和代理商洽購BNT疫苗。

「這是不斷監督的成果，更是民意的首勝」，江啟臣表示，這樣的勝利只是短暫的第一回合，郭台銘在聲明裡的感嘆與擔憂仍未消失，民進黨不同派系有不同的意見，極可能有各種看不見力量，會持續對本案產生技術性拖延，因此直到疫苗成功進口前，我們都不能放鬆。