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只是前菜！梅雨鋒面「強風雷雨」最猛發威　專家示警：4天嚴防致災

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲梅雨鋒面逐漸南下，配合強烈西南風降下豪雨 。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

強盛西南風加上滯留鋒面夾擊，中央氣象局發布9縣市豪雨特報，台中以南至屏東易有短延時強降雨，雨區將逐漸擴大至北部，預估雨勢將持續3天。天氣風險公司示警，21日的雨只是前菜，又有一波梅雨鋒面來襲，22、23日（周二、三）是這波影響最明顯時，西半部將隨時被雷擊、強降雨、強風劇烈天氣突襲，長時間累積豪大雨， 25日（周五）前須嚴防災害。

天氣風險公司分析，這波梅雨鋒面正在逐漸南下接近台灣，預估22日午後抵達台灣上空，並將滯留至25日，22至23日是影響最嚴重期間，鋒面配合強烈西南風影響，西半部將隨時有雷雨胞突襲，帶來劇烈天氣，尤其南部山區因西南風水氣直入，容易長時間累積的豪大雨，須嚴防淹水、土石流等災害。

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【豪雨特報20:55】
台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市有局部大雨，
嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部豪大雨發生機率。

【大雷雨22:24】雲林縣、嘉義縣大雷雨持續至23時30分止。

▼雲林縣、嘉義縣深夜發生大雷雨。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▼降雨熱區逐漸擴大，除了南高屏也往北部延伸。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

24至25日（周四至五）梅雨鋒面結構減弱，但仍滯留於台灣上空，天氣風險公司指出，各地天氣持續不穩定，仍有雷陣雨發生機會，但降雨強度減弱，降雨的空檔也相較前兩天逐漸增多。到了26日（周六）起鋒面才北抬遠離，全台回穩到白天高溫悶熱、山區午後雷陣雨的天氣。

天氣風險公司表示，梅雨鋒面過後，未來一周太平洋高壓較為退縮，將持續是西南風主導的天氣，也就是中南部地區仍多雨，各地午後雷雨多。

鋒面22日南下北部到南部轉為有雨，總經理彭啟明分析，這波典型梅雨鋒面盤劇在台灣上空，南北鋒在台灣交會下，「很像一個戰場」，南、北部天氣都不穩定，總經理彭啟明提醒，過去幾天西半部下很多雨，土壤飽和，加上南化水庫都滿了自然溢流，容易發生積淹水，北部略為降溫，有點北風、涼涼的，西半部雨勢滿大的，到了24、25日降雨減弱，轉為偏西南風天氣，中南部仍有雨勢，要嚴防中小尺度在台灣海峽發展。

氣象局則指出，21日新竹以南地區已有明顯降雨，截至晚間8時止，最大時雨量為屏東縣大漢山103毫米，最大日累積雨量為彰化縣埔心330毫米。入夜後，中南部沿海平原區持續受西南風影響，仍有對流移入發展及並出較大雨勢外，鋒面附近的北部近海亦出現旺盛對流，並進而有影響北部沿海地區趨勢。

氣象局預報，入夜後鋒面更為接近北台灣，22至23日受其影響，同時加上西南風較強且帶來較多水氣，各地天氣不穩定，易有短暫陣雨或雷雨，一旦有對流發展並通過，容易出現短延時強降雨，尤其西半部及東北部地區將有大雨或局部豪雨等級以上降雨發生可能。

降雨熱區部分，氣象局分析，入夜至清晨降雨多分布在中南部沿海，22日清晨至上午降雨強度有增大趨勢，雨區往內陸及近山區平地擴展，北部沿海可能出現短延時強降雨。預估到24日鋒面仍滯留在台灣上空，西半部及東北部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

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