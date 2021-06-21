「滯留鋒」更猛水彈深夜起狂灌　12hrs暴雨區出爐：3地下到紫爆

▲易致災滯留鋒明起影響至周四，氣象局啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

易致災滯留鋒要來了！氣象局今（21）日17時30分啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，鋒面預計從明起影響至周四，其中雨勢最劇烈時間為周二、三，西半部、東北部有大雨以上等級降雨，更有可能達到大豪雨。另外，深夜至明天清晨，預估中南部還會有一波強降雨發生，局部地區雨勢可能比清晨更大。

氣象局技正羅雅尹表示，今天持續受到西南風帶來暖濕空氣影響，中南部天氣最不穩定，除今凌晨到清晨有一波明顯降雨外，白天也陸續有對流發展，午後中部對流稍減弱，但南部陸續又有對流從沿海發展，往內陸移入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局持續發布豪雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局目前也持續發布豪雨特報，彰化縣有局部豪雨或大豪雨，南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中、雲林及嘉義市有局部大雨發生的機率。

▲周二至周四受到滯留鋒影響，各地容易有短延時強降雨。（圖／記者林敬旻攝）

氣象預報員張承傳指出，今深夜到明天清晨，中南部還會有一波強降雨，局部地區雨勢可能比清晨更大。而強降雨的區域會隨環境風場與局部海陸風的變化而轉變，今夜降雨多分布在中南部沿海，明日凌晨至上午降雨強度增大，雨區往內陸及近山區平地擴展；明日北部沿海地區也要留意鋒面附近對流發展所帶來的雨勢。

▲滯留鋒將影響3天，氣象局定量降水預報曝光降雨熱區。（圖／中央氣象局）

明白天之後，鋒面直接影響台灣，不只中南部，北部、東北部降雨也會變明顯，下雨情形更加全面，陣雨、雷雨出現機率高。

這波鋒面影響最顯著時間點就落在明後2天，結構好、影響劇烈，其中，西半部、東北部有大雨以上等級降雨，更有可能達到大豪雨。周四鋒面結構稍差，預期雨勢會小一點，不過，西半部、東北部還是有局部大雨發生機會。另根據氣象局12小時定量降水預報顯示，台南、高雄、屏東降水量預估會達「紫爆」等級。

▲周二至周四受到滯留鋒影響，各地容易有短延時強降雨。（圖／中央氣象局）