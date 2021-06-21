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為因應梅雨鋒面來襲　台南市水利局應變小組3級開設

▲台南市水利局表示將於21日晚間6時3級開設，由水利局人員進駐水情中心守視及處置災情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市水利局表示將於21日晚間6時3級開設，由水利局人員進駐水情中心守視及處置災情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據中央氣象局預報，第3波梅雨鋒面將於本周影響南部地區，台南市長黃偉哲要求市府各單位及各區公所務必提高警覺，主動加強巡檢道路側溝及清淤作業，同時針對各地區之抽水站及移動式抽水機確實進行保養維護及預布工作。

水利局並實際測試各項抽水機組功能性，同時針對防汛熱點，如麻豆區小埤社區、永康區中華一路及低窪過路涵洞也應提前因應，降低積淹水風險，也呼籲民眾應檢查屋頂及外牆是否有龜裂、排水管是否有阻塞並隨時注意氣象資訊。

水利局表示，20日本市受西南風環境影響，截至21日上午10時，最大24小時累積雨量為南化區240.5mm，計有2處道路（新市區三舍涵洞預防性封閉、新化區南168線7K路樹傾倒）及7座橋樑因降雨影響，暫時封閉。另因山區降雨集中，水庫蓄水大增，統計至21日上午7時，南化水庫蓄水率已達100％，曾文水庫、烏山頭水庫及南化水庫3水庫總蓄水量達到2億9709萬噸。

▲台南市水利局表示將於21日晚間6時3級開設，由水利局人員進駐水情中心守視及處置災情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局說明，21日上午9時由水利局邀請天氣風險公司、成大防災中心及局內各主管進行視訊召開鋒面前水情分析及應變整備會議，針對本周梅雨鋒面影響狀況、水情分析及開設建議進行討論，預報指出，本次鋒面將於21日抵達台灣北部上空，預計22、23日對台南市影響最劇，24日後鋒面再度北移，對台南市影響趨緩。水利局表示將於21日晚間6時3級開設，由水利局人員進駐水情中心守視及處置災情，另水利局已於6月16日中午啟動防汛巡查作業，針對抽水站、移動式抽水機油料及電瓶測試及運轉正常、水門啟閉、排水路通暢、在建工程及破堤工程防汛整備等檢視確認，以降低劇烈降雨對台南市造成的影響。

▲台南市水利局表示將於21日晚間6時3級開設，由水利局人員進駐水情中心守視及處置災情。（圖／記者林悅翻攝，下同）
另針對20日凌晨降雨導致永康區中華路154巷約20戶淹水事件，水利局表示已於20日晚上6時打通中華一路舊排水箱涵，恢復排水斷面，並為因應本週梅雨鋒面，水利局也同步完成佈設太空包、砂包及L型防水擋板，加強社區圍堵，且於中華一路共佈設4台12吋大型移動式抽水機及4台3吋抽水機組，同時派員24小時於現場待命，視降雨情形進行緊急應變處置。另水利局也針對0605豪雨事件期間，麻豆區小埤、苓子林等較深積水地區調運移動式抽水機進行預佈，俾利迅速抽排內水，減少民眾損失。目前台南市既有之1868片L型防水擋板，業已分配予仁德、永康、麻豆等14區公所妥適運用，新市區三舍涵洞已由公所先行預佈40片防水擋板，另也同時通知廠商隨時待命，以利掌握救援時間。

水利局提醒，近日天氣受梅雨鋒面及西南風影響，請市民朋友多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災，如遇積淹水，切勿涉水或強行穿越，若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，避免阻礙水流。

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