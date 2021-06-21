水神夾擊戰場擴大到北台！「致災豪雨彈」更強了　3天恐灌破700mm

記者許力方／台北報導

西南風+滯留鋒面雙重夾擊「水神」強灌雨彈，21日中彰投、南高屏已出現豪雨等級以上降雨，隨著北方鋒面逐漸接近，中央氣象局啟動大規模豪雨作業，預報中心課長林秉煜表示，入夜至清晨是這波西南風影響最劇時候，加上鋒面於22日（周二）抵達台灣，西半部有局部豪大雨等級或以上降雨，東北部有局部豪大雨，預估未來3天整體降雨最明顯落在南高屏，累積雨量最高達500至700毫米。

▲滯留鋒面加上西南風狂送水，氣象局啟動大規模豪雨作業。（圖／中央氣象局）

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林秉煜指出，22到24日（周四）將受這波滯留鋒面豪雨事件影響，目前觀測，鋒面還在北部海面，已經開始有中小尺度對流發展，21日白天因受西南風影響，新竹以南明顯降雨，彰化以南更明顯，白天雖稍減緩，入夜後雲林以南沿海地區都仍受其影響，逐漸有強對流發展移入。入夜至22日白天，西南風影響下，對流移入將越來越明顯且持續，將出現短延時強降雨，降雨猛烈並伴隨強風閃電。

【豪雨特報18:50】

彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部豪大雨，

台中市、雲林縣及嘉義市有局部大雨發生機率。

▼西南風挾帶暖濕空氣加上大氣環境不穩定，中南部已出現大豪雨。（圖／中央氣象局）

▼水神瘋狂砸雨！全台降雨熱區落在東北部、西半部。（圖／NCDR、中央氣象局）

另一個要注意的是，台灣海峽有相對較強對流在海面上，鋒面到達時，強對流可能移入到北部陸地。林秉昱預報，依據定量降水，深夜至清晨中南部降雨明顯，南高屏降雨熱區集中在海邊，22日白天之後強降雨從沿海移入內陸進山區，台灣海峽還有中小尺度對流移入北部，降雨將持續到下午。

雨量預測上，林秉昱指出，預計21至23日3天整體降雨最明顯落在南台灣的南高屏地區，可能累積雨量400-600毫米或更高500-700毫米；相對來說，中部地區降雨也很明顯，未來3天，山區平地也可到400-600毫米。24小時整體雨量估計，晚間8時至22日晚間8時，南高屏可到200至340毫米，中部地區200毫米左右。提醒民眾深夜至清晨是這波西南風影響最劇烈時候，南部山區、中部地區有猛烈降雨，苗栗新竹也可到80-150毫米，不可輕忽；此外，中南部這兩天適逢中潮，注意淹水。

截至晚間7時止，氣象局統計，21日最大時雨量為屏東縣大漢山103毫米，最大日累積雨量為彰化縣埔心330毫米。

▼台中以南已現豪大雨，最大時雨量落在屏東大漢山103毫米，最大日累積雨量為彰化縣埔心330毫米。



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