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中央流行疫情指揮中心公布　竹市今增3名COVID-19確診個案

▲新竹市今新增3名COVID-19確診個案。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今新增3名COVID-19確診個案

新竹振道記者 蔡文綺/新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增3名COVID-19確診個案，案12467、12375、12575。新竹市長林智堅表示，案12467為宿舍群聚延伸案，為6月2日公布案9147（30多歲男性，因室友確診被匡列）的同棟宿舍同事，居隔期間出現輕症，後PCR陽性確診。案12375為竹南科技廠員工，與確診個案同生產線，被匡列隔離，後PCR陽性確診，再匡列6人居家隔離。案12575為竹南科技廠延伸案，為6月7日公布案11490（30歲，竹南科技廠員工）家人，居隔期間出現症狀，後PCR陽性確診，匡列6人居家隔離。

林智堅市長表示，案12467為50多歲男性，在外縣市上班，居住竹市員工宿舍，因室友確診被匡列隔離，入住防疫旅館期間出現輕症，採檢PCR陽性確診，因被匡列，故本案無匡列接觸者，也無公共場所足跡。該棟宿舍有10人，目前已有3人確診，分別為案9147、案9072（外縣市個案）、案12467（今日個案），宿舍已全面進行清潔消毒。

案12375是20多歲男性，為竹南科技廠員工，家住新竹，6月8日由公司安排快篩陽性，也因同生產線上有確診者而被匡列，隨即入住防疫旅館，無公共場所足跡，後PCR採檢陽性，匡列同住家人共6人於防疫旅館隔離

案12575是30多歲女性，為6月7日案11490（竹南科技廠員工）家人而被匡列，居家隔離期間有輕症，後PCR陽性確診，因個案收到隔離通知書前有和親友見面，匡列6人居家隔離，該案無公共場所足跡。

林智堅市長表示，新竹市目前累積竹南科技廠相關案例共5案，目前總共匡列25人，1人確診（本日案例12575），12人PCR陰性，12人等待採檢結果中。

林智堅市長指出，新竹市現有三座社區篩檢站，是城市防疫工作中不可或缺的堡壘，讓企業放心、市民安心，截至昨日共篩檢1465人，0人確診，其中針對竹南電子廠的從業人員進行的竹南專案篩檢計畫有220人，快篩結果皆為陰性。

林智堅市長也強調，新竹市過去有許多確診案例，是因親友聚會傳染，今年端午節請大家非必要不返鄉、不要聚會聚餐，守護家人跟自己的健康，一起宅在家護台灣。。

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