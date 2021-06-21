還好有羅智強救援！補教名師笑「民進黨運氣好」：從慘敗中逆轉





▲台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情嚴峻，又面臨疫苗短缺的問題，不少人對於民進黨感到失望，國民黨籍台北市議員羅智強甚至形容蔡政府是「疫苗乞丐」，引起外界討論。台灣補教名師呂捷就笑說，身邊許多朋友對於民進黨2022年的選情堪憂，但多虧羅智強完美的救援，讓一切有轉圜的餘地。網友也笑說「強強應該是臥底」。

羅智強的言論屢屢引發爭議，此次也語出驚人，讓綠營有反擊的機會，他20日於臉書發文感謝美國，提及「謝謝美國，但台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐」。為什麼政府誇口超前部署的外購疫苗，結果真正到貨量只有杯水車薪，「搞了半天，大量疫苗都要靠他國捐贈，潮水退了，牛皮吹破，台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐！」

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對此，呂捷在臉書發文，身邊的朋友、從政的好友，無論藍綠，都認為2022年民進黨選情危險，會重演2018年的慘案，「還好有羅智強，真心覺得真的有運氣這回事」，讓這一切有了轉圜的餘地，「真是神救援的完美詮釋！」

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貼文一出，網友們笑說，「他說的話完全不像當過總統府副秘書長的人」、「強強真的不會讓人意外，屢屢救援成功」、「別打太大力了，萬一打死了，我們這邊就少了一個敵營潛伏者了」、「羅真的是最佳救援投手無誤」。不過，也有網友認為，「想太多，台灣人的記億真的記不了太久」。

其中，不少網友認為，不管是民進黨還是國民黨，各有各的好，「只能說民眾自己決定，我不喜歡民進黨，但目前能夠撐起局面的只有民進黨，其他小黨還太小了，兩害相權取其輕」、「綠明年應該很慘了，一直以來都挺綠，但這次真的超級失望」、「其實國民黨這一波疫苗操作的很好，但越到後面就越走鐘，但也不得不佩服民進黨政府，能這麼快的讓日本跟美國馳援疫苗」。