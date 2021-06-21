75%認為政府紓困「沒幫助」　國民黨籲加倍勞工紓困貸款名額

▲新冠肺炎本土疫情爆發，全國進入三級警戒一個月，許多攤商已暫時停業。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

全台疫情嚴峻衝擊勞工生計，政府推出10萬元的勞工紓困貸款，名額50萬名，卻湧入近111萬人提出申請。國民黨21日公布最新民調指出，7成5民眾認為政府推出各類紓困補助與貸款沒有幫助，痛批蔡政府紓困4.0如同「擠牙膏式紓困」，根本難以解決人民及時的困境，同時呼籲紓困名額應再加倍，協助勞工度過難關。

國民黨21日公布最新民調，針對政府目前推出各類紓困補助與貸款，7成5的民眾認為沒有幫助，其中認為「完全沒有幫助」者高達53.2%、「不太有幫助」者為21.8%；認為有幫助者僅21.1%。

進一步交叉分析顯示，67%的民進黨支持者、72.9%的中間選民、74.8%的年輕族群，認為政府各類紓困補助與貸款「沒有幫助」。國民黨表示，連民進黨傳統支持者或偏向綠營立場的年輕族群皆有近7成或以上，不認同蔡政府的紓困作為，可見政府紓困措施對人民無感已成為全台不分族群、不分政治立場的「全民共識」。

國民黨指出，去年4月推出的10萬元勞工紓困貸款已有近92萬人獲貸，今年疫情嚴峻的程度高於去年，三級警戒長達一個多月，紓困4.0一開始卻僅開放50萬個名額，結果近111萬人提出申請，開辦三天就因爆量而暫緩申辦，痛批蔡政府所謂「滾動式檢討」根本是「擠牙膏式紓困」。

國民黨認為，未能依據去年紓困的結果與缺失修正新的紓困方案，凸顯出蔡政府的怠惰與無能，完全沒有站在人民的立場與角度思考，要求蔡政府不應該只是再增加50萬個名額，今年疫情比去年嚴重，以目前申辦情況，可申辦名額應再加倍，讓受到疫情衝擊的勞工朋友們皆能及時獲得救援，渡過難關。

文中所述民調是委託艾普羅行銷市場研究公司於今年6月15日至17日，以電話訪問方式進行，市話及手機號碼隨機抽樣下，有效樣本為1,034人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.05個百分點。