台灣是「疫苗乞丐」？仁醫曝「曾領低收獎學金」：這是善的循環

▲美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗於20日下午抵達台灣。（圖／記者李毓康攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣疫苗短缺，日本與美國前後分別捐贈124萬劑AZ疫苗和250萬劑莫德納疫苗，讓台灣人民心懷感恩。不過卻有人砲轟政府接受援助的表現是「疫苗乞丐」。對此，醫師施景中則以另一個善意的角度看待。

國民黨立委賴士葆與台北市議員羅智強，接連在臉書砲轟「全靠美日兩國的捐贈」、「台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐」；還有網友製作梗圖，將衛福部長陳時中合成乞丐模樣，四處轉傳，諷刺台灣只會靠外國的疫苗捐贈。

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▲衛福部長陳時中與美國在台協會處長酈英傑親自迎接美贈250萬劑莫德納疫苗。（圖／ETtoday攝影中心）

台大婦產科重症名醫施景中則在臉書以「善的循環」為題，分享為了減輕家庭負擔，在大學期間也領過台大的低收入家庭獎助學金，但從沒想過自己是乞丐。

他也分享，好幾年後當了主治醫師，捐款認養了兩名偏鄉兒童，直到他們國小畢業，「我捐款幫助別人，更不會把受贈者當乞丐想」。醫師更強調，「我受人恩惠，若無法親報，我一定將愛傳下去，這是高尚的『施與受』、萬物之靈才會有的行為。」

他也援引二戰國民政府遷台後接受大量美援為例，質疑現在持「乞丐」心態議論的人是忘記了，還是害怕想起來？

網友們也在底下留言直呼感動，紛紛呼應「應該是自己的心裡感到自卑，才會把對方的友好當成施捨」、「善的循環，不能再同意更多」、「受幫忙就覺得自己是乞丐的人，在捐助別人的時候是不是也把別人當乞丐呢？」、「對那些習慣跪下的人來說，獲得的東西就是討來的」。貼文截至目前為止已有1.7萬人按讚。