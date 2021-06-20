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綠營靠這7招掩護疫苗不足　國民黨：人民遲早會算帳

▲▼國民黨召開「入境全面普篩才是正解」記者會,林奕華,陳玉珍,陳宜民,李彥秀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國民黨副秘書長李彥秀列出綠營掩護疫苗不足七大招。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

美國加碼贈送我國莫德納疫苗，總計有250萬劑抵台。國民黨主席江啟臣除表達感謝，也指出疫苗不能只靠國際捐贈，中央政府未能及早準備及「3加11」會議的決策破口是問題所在。國民黨副秘書長李彥秀整理出綠營為了「圍魏救趙」，常常對藍營使用的七大招數，包括指國民黨阻擋外國疫苗、國民黨不要國產疫苗等，然而，這些招數不會幫台灣更快獲得安全有效的疫苗，反而會造成更多的社會對立，人民遲早會跟民進黨算帳。

國民黨副秘書長黃奎博表示，美國不僅加碼疫苗數量，還為了加速捐贈疫苗，特別不經過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）機制，同意由中華航空直接赴美運回，黨中央對此早已透過社群媒體等管道表示感謝，就像前一陣子對於美國宣布捐贈以及日本捐贈逾百萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗一樣。

國民黨主席江啟臣除表達感謝，也指出疫苗不能只靠國際捐贈，中央政府未能及早準備及「3加11」會議的決策破口是問題所在。李彥秀認為，這是台灣社會多數的共識，「民進黨政府務必要記取教訓、承認錯誤、事後究責，不要只會宣傳美、日兩國最近贈台疫苗。」

李彥秀整理民進黨與側翼為了「圍魏救趙」，常常對藍營使用的七大招數，包括「漠視國民黨感謝外國捐贈疫苗的訊息」，才能說藍綠對美、日幫助兩樣情；「國民黨阻擋外國疫苗以打亂民進黨的防疫節奏」，才能增加對國民黨的惡感；「國民黨不要國產疫苗」，才能進一步暗示國民黨不愛台灣。

此外，綠營常使用的招數還包括「國民黨只跟中國爸爸要中國製疫苗」，才能把莫須有的事按在國民黨頭上；「國民黨不想打美國和國產疫苗可以去中國打免費的國藥和科興」，才能分化社會和凝聚反藍的支持；「國民黨執政時根本做不到」，才能拿未能發生的事情去護航民進黨；「國民黨反美豬又感謝美國疫苗」，刻意把反萊豬說成反美豬而且把食安與疫苗混為一談。

李彥秀強調，疫情當前，這些招數不會幫台灣更快獲得安全有效的疫苗，反而會造成更多的社會對立，人民遲早會跟民進黨算帳；蔡英文如果真愛台灣，就應該約束側翼網軍的行為，並向社會說明，為何民進黨立委在立法院封殺了加速採購國際認證疫苗並於8月底達4千萬劑、國產疫苗須經三期人體實驗後才能讓國人施打等攸關國人防疫與健康的提案。
 

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