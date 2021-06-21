確診數趨緩百貨人潮爆棚　民眾：又不是在坐牢

▲民眾表示上週末去百貨，人潮超乎想像。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣自5月疫情爆發後，日前確診數連日下降，今（6／21）宣布跌至2位數，然而在上週確診數連日約降至百例，即便仍在三級防疫期間，週末百貨也開始湧現人潮，有民眾上週末至新北市百貨採買，發現不但麵包都賣光光，人潮也讓人吃驚，趕緊默默離開，直說「嚇死寶寶了」。

官方啟動全台三級防疫已經滿一個月，上週起確診數從數百例降至100多例，許多民眾都有感覺到「街上人變多了」，今宣布確診人數跌至雙位數，加上疫苗開始施打，網友也紛紛討論6／28解封機率大增，還有民眾表示現在打電話去訂餐廳，對方竟回「已經全客滿」。

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而近期雖有爆出零星櫃姐確診消息，在疫情趨緩的氣氛使然下，百貨也逐漸顯現購物人潮，有民眾表示上週末去百貨超市，發現「人比意料中多很多」，嚇得他趕快逃離現場。百貨業者私下透露，人潮確實有提高，上周末人潮較前一周末增加大約10%，但跟疫情升溫前沒有明顯回升太多；上週末2天整體業績，是半個月前週末的一倍。可見民眾真的覺得悶壞了。

民眾許小姐表示，之前也有乖乖在家防疫，但每天在家真的很阿雜，才想說週末去百貨走一走，「又不是在坐牢」。上班族陳先生則表示，以前都叫外送，因為想說百貨應該沒什麼人，才去百貨外帶餐飲，沒想到人還真的滿多的。